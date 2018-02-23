焦点：华为积极布局 料抢先站稳全球5G网络市场领先地位

路透法兰克福/香港2月23日 - 尽管遭美国指控构成安全威胁，但中国华为正陆续与欧洲及亚洲各地大型电信运营商建立更密切的商业合作关系，在全球的5G网络竞赛中处于有利地位。

中国将成为遥遥领先的全球最大5G市场，华为在中国享有主导地位早已众所周知。但华为也持续在全球其他地区攻城掠地，在好几个重要市场与对手爱立信(Ericsson)及诺基亚竞争，其中不少国家还是美国长期盟友。

5G网络目前仍在测试阶段，未来将依赖更密集的小型天线阵列及云技术，提供比现行4G网络快上50或100倍的数据传输速度，对于许多行业而言将是极重要的基础设施。

开始建设5G网络的协议大多还有一年时间才会展开，但根据路透对公司报告及公告的分析显示，华为已经与电信运营商签定25份试用5G设备的谅解备忘录(MOU)。

MoU可视为潜在商业合约的暖身。这些MoU的签订方包括英国电信(BT)(BT.L)、Bell Canada (BCE)(BCE.TO)、法国Orange(ORAN.PA)、德国电讯(Deutsche Telekom) (DTEGn.DE)以及跨国通讯商沃达丰(Vodafone)(VOD.L) (VOD.L)。

这些MoU不包括未公开的协议。以数量来看，华为签订的MoU还少于爱立信(ERICb.ST)的38份及诺基亚(NOKIA.HE)的31份。

但是，与运营商之间的既有合作伙伴关系，可能让华为得到额外的优势；截至2016年，华为称全球537个4G网络之中，逾半数由华为提供设备服务，在全球90个4.5G网络中，则占了59个。

“现有的网络市场势力十分重要，因为运营商仍需要维护旧网络，而且可藉由使用相同供应商来省钱，”调研公司Dell‘Oro的高级行业分析师Stefan Pongratz说道。

华为也具备主场优势：在中国政府政策下，华为与规模稍小的国内同业--中兴通讯(000063.SZ)，分别笃定拿下中国5G网络约三分之一合约，而外国企业只能争相瓜分剩余的碎屑。

据全球移动通信系统协会(GSMA)，预计到2025年，全球将有12亿用户使用5G网络，其中三分之一在中国。GSMA成员包括近800家移动运营商。

但未来也有潜在风险。华为和其竞争对手一样，已经在5G网络技术开发上支出数十亿美元，但谁都说不好全球运营商何时会采用这一新技术。

很多资金匮乏的运营商希望看到有较高的消费者和企业需求，才会愿意为此分配资金，这是华为所无法控制的。一些新兴市场甚至都还没采用4G，所有5G的普遍使用至少要在10年以后。

除在英国、德国、法国和加拿大外，华为的5G备忘录还包括与韩国、日本、澳洲、意大利、土耳其和沙特等大型电信运营商的不具约束性协议。

除却潜在商业利益外，这些协议表明很多美国的盟国并不认同华盛顿的安全担忧观点。

“华为得到了全球170个国家的政府和客户信任，所带来的网络安全风险绝不会大于任何一家(通信)供应商...”华为一位发言人表示。(完)