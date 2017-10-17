焦点：华为发布Mate 10手机 欲凭借技术和价格与苹果三星一较高下

路透伦敦/香港10月16日 - 中国华为发布新款智能手机，其关键配置可比肩甚至超越苹果(AAPL.O)或三星(005930.KS)同档手机，同时又在价格上碾压对手。

资料图片：2012年4月，深圳，华为公司总部的企业标识。REUTERS/Tyrone Siu

华为计划凭借技术进步脱颖而出，在利润最为丰厚的高端手机市场与竞争对手平起平坐，这有助于提高公司的获利能力；华为之前因追求市场份额而大幅降价，导致获利能力受到侵蚀。

周一，华为在慕尼黑发布新款Mate 10系列手机，该产品搭载高端镜头、屏幕和电池，但与苹果和三星同档手机相比，价格却低出15-30%。

Counterpoint Research数据显示，按出货量计算，去年华为是全球第三大智能手机制造商，今年6月超过苹果暂居第二，因消费者在等待苹果推出新款iPhone 8和iPhone X系列手机。

随着苹果最新款手机上市，华为也发布Mate 10和Mate 10 Pro加入竞争。这两款手机分别为5.9和6英寸全面屏，配备了快速充电的电池，频繁使用也能续航两天。

“Mate 10系列在屏幕尺寸、高质量摄像头、强大处理器和巧妙设计方面满足了所有需求--与三星、甚至是苹果的同类产品相竞争，”CCS Insight移动设备分析师Ben Wood称。

Mate 10系列最与众不同的特征或许是其图像识别功能--这是一项人工智能，能够分辨出不同亮度或天气下，人与人、花与花或者其他物体之间的不同。此外，Mate 10还配有莱卡f1.6大光圈镜头，提升摄影功能。

“我们能够开始帮助初学者成为一名专业级的摄影师，”华为产品营销经理Peter Gauden在产品简介会上称。“(它)不仅是一部智能手机，还是一部智能机器。”

**定价与获利能力**

华为在3月承诺，今年将把关注焦点放在利润率方面，并减少支出。此前该公司公布2016年获利增长为五年来最慢。

虽然该公司更加重视中高端手机，不计代价争夺市场份额的做法有所收敛，但仍有很长的路要走。

Counterpoint Research估计，苹果囊括了智能手机行业将近三分之二的利润，三星亦分得了近四分之一，而华为和其他中国厂商的利润率仅约为4%。

受这种低利润率的限制，华为进一步打折的空间已经不大了。

华为正在想办法维持欧洲等国际市场的增长势头，同时利用技术发展把自己和其他快速成长的国内竞争对手区分开来。

“今天我们的产品愈来愈好，但我们的挑战是我们的品牌塑造，”华为消费者业务CEO余承东上个月对路透表示。“我们的品牌很多人没听过，他们不知道华为。”

余承东表示，2017年上半年华为的欧洲业务增长超过50%，表现优于其他地区。他并称，欧洲销售协助弥补了新兴市场成长低迷的情况。

华为表示，Mate 10定价为699欧元(825美元)，本月将在西班牙、澳洲和东南亚等15个国家开卖。

功能稍多的Mate 10 Pro定价为799欧元，将在11月中旬开始在20几个国家开卖，包括德国、法国、意大利及亚洲和中东国家。华为还提供保时捷版Mate 10，售价为1,395欧元。

三星的旗舰手机--Galaxy Note8则定价为999欧元。苹果屏幕较小的iPhone 8的起售价为799欧元，iPhone 8 Plus和iPhone X在苹果的德国官网上起售价分别为909欧元和1,149欧元。(完)