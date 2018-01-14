焦点：摩根大通第四季获利超预期 称税改将提升未来获利

路透1月12日 - 按资产计美国最大的银行--摩根大通(JPM.N)第四季获利强于预期，并称税改将提升未来获利，因为税改不仅仅是减少向联邦政府支付的税费，还将刺激业务增加。

资料图片：2010年10月，美国洛杉矶，摩根大通银行的企业标识。REUTERS/Lucy Nicholson

摩根大通第四季与税改相关的一次性支出为24亿美元。但其预计今年实际税率将从去年的32%降至19%，将节省数以十亿计美元支出。

税改法案由美国总统特朗普于去年12月签署成为法律，将美国企业税率从35%调降至21%。

因此摩根大通预计，企业将增加借贷、增发股份，同时积极并购，所有这些都将提振该行营收。

该行高管在与分析师的电话会议中称，尽管摩根大通计划将节省下来的部分资金用于员工报酬、企业投资等用途，但多数将会计入利润。

“2018年及以后，多数资金将归入我们的利润，”摩根大通首席财务官Marianne Lake在分析师电话会议中称。

她说，摩根大通将通过派息和股票回购返还更多资本，股东应会从中受益。

包括花旗和摩根士丹利在内的几家金融机构已警告投资者，税改的部分举措将给他们带来短期痛楚。但较长期来看，这些政策调整料有利美国大型企业。

摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)称，税改带来的部分好处可能会消失，因为银行业者争相为客户提供更优惠的条件，这种情况会从那些价格变动更为迅速的业务最先开始。

摩根大通的费用支出涉及到其海外收入一次性汇回国内所要缴纳的税款，以及递延税项资产和债务的价值调整。该行表示，鉴于其海外资本和流动性的需求，预计不会把大量海外资金汇回国内。

摩根大通股价周五收涨1.65%报112.67美元。

**利率上升提振利润**

扣除一次性项目，摩根大通第四季获利高于分析师预期。利率上升使得净利息收入增长，抵消了交易业务营收下降的影响。

摩根大通经调整的季度净利为67亿美元，或每股1.76美元，据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预估为每股盈余1.69美元。净营收增长4.6%至254.5亿美元，优于251.5亿美元的预估。

扣除税费的净利降至42.3亿美元或每股盈余1.07美元，上年同期分别为67.3亿美元或每股盈余1.71美元。

分析师基本对该业绩持正面看法，尽管部分分析师要求详细了解该行将如何利用预期节省的资金，并担心竞争会导致税改带来的好处迅速缩水。

Evercore ISI的Glenn Schorr估计，如果按照今后的水平来考虑摩根大通去年的税费，那么每股获利可以提高17.5%；他给摩根大通股票的评级为“超越大盘”。

“经济形势良好，税率下降以及摩根大通的实力不减...应该会让大家很开心，”他在写给客户的报告中称。

由于市场波动性较低，整个行业的交易业务营收均承压。

摩根大通债券交易季度营收下降27%。股票交易业务营收持平，之前因为受南非家具零售商Steinhoff International(SNHJ.J)(SNHG.DE)相关保证金贷款问题的影响而蒙受1.43亿美元的做市损失。摩根大通为Steinhoff相关的潜在信贷损失额外拨备1.3亿美元。

利率上升使该行的净利息收入提高11%至134亿美元，帮助缓和了交易业务营收下降的影响。(完)