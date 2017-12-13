焦点：日本散户投身比特币热潮 成为助推惊天涨势的主力军

路透东京12月13日 - 日本的散户投资者军团以前就是高风险押注的常客，他们现在俨然已是比特币惊人涨势后的一支主力军，在比特币飙涨至纪录高位的征途中，相关交易中估计有30-50%是日本散户所为。

资料图片：2017年9月5日，日本东京一家电子商店广告中的比特币标识。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

一度持怀疑态度的日本散户如今却被比特币的剧烈波动和无序定价所吸引，这两个特点带来了在不同交易平台之间对比特币进行套利的赚钱良机。

“几年前当我第一次听说比特币的时候，我认为它是个骗局，”今年39岁的前股票交易员Yoshinori Kobayashi说。他是在两年半之前开始接触比特币交易。

“但在我试了试之后，我才知道一些人在用它赚钱。我以6万日圆的价格买入比特币，后来很快涨到8万日圆，那时我开始后悔我为什么没有早点开始做，”Kobayashi说道，他相信比特币正处于长期上涨趋势，但他上周了结一部分获利。

比特币涨势惊人，今年已暴涨逾16倍至17,000美元上方。这使人浮想联翩，将之与1970年代金价暴涨或1980年日股大涨作比较。这两次给日本散户带来巨大收益的行情最后都以暴跌结束。

比特币和加密货币的统计数据并不完整，因为其交易在多数国家并不受监管。

根据日本比特币网站Jpbitcoin.com的数据，基于日圆的比特币交易量在11月达到创纪录的451万个比特币，几乎占到全球主要比特币交易所总成交量929万个比特币的半壁江山。

行业官员称并不是所有基于日圆的比特币交易都是日本散户投资者所为，因为一些对冲基金现在也以日圆交易比特币，以利用日圆和美元计价之间的价差。

尽管如此，许多行业官员估计日本占到全球比特币交易的三分之一到半数之间。

中国当局今年发布交易禁令，使得基于人民币的比特币交易几乎消失殆尽，此后日本在全球比特币市场中的占比骤升。

**合法性和波动性**

日本当局对比特币的态度，大大激发了散户投资者的兴趣。

日本政府4月给予加密货币作为结算手段的法律地位，并于9月正式承认11家数字货币交易所。

同样在9月，税务当局做出说明，来自比特币的收入将被视为所得，比特币交易亏损可以从中抵扣。

这缓解了比特币获利可能将像博彩一样被征税的忧虑；博彩获利被征税，但亏损却不被视作成本。

包括Kobayashi在内的一些投资者对比特币感觉亲切，部分因为其创始者中本聪据说是日本人，不过比特币之父的真实身份神秘莫测。

日本主要比特币交易平台11月成交量为451万个比特币，高于4月时的119万个。以美元来计，11月成交额已从4月的14.5亿美元大涨至354亿美元。

市场参与者称，大型机构投资者未涉足其中，为散户带来了主导市场的罕见机会，简单的定价为精明的交易商带来了机会。

例如，即使在同是美元计价的交易所，一个交易所的价格较另一交易所高出10%也并不罕见。再就是日圆计价的比特币价格和美元计价的比特币价格，通常差出逾10%。

一位在9月开始进行比特币交易的金融交易老手称，“多数日本交易商甚至都懒得去查比特币的美元价格。”

**典型案例**

该交易人士还称，升破10万日圆(880美元)之后，比特币的走势就和过去金银价格的大涨十分相似。

“突破多年的区间交投格局后，金银价格双双飞速上涨，”他说道。

的确，许多交易商表示，技术分析对比特币而言尤其管用。Hiroyuki Kato从事虚拟货币交易已有两年，他每天花两至三小时使用智能手机或电脑终端，来研究技术分析中所广为流传的走势型态和各种比率。

“我使用波林格区间和乖离率的移动平均值(MACD)，每个人都知道的那些。”Kato说道；大约两年前他辞去了贸易公司的业务员职位，专注于虚拟货币和其它资产的交易。

在部分金融专业人士中，有关比特币疾涨类似于“郁金香狂热”的言论愈加盛行；17世纪荷兰出现的郁金香泡沫最终突然破灭。但是，许多日本交易人士预计，比特币的大幅涨势还将持续一段时间。

“全球金融资产总量大约在10个千万亿日圆，而比特币在其中仅占约0.1%，如果我们假定比特币的使用在不断推广，那这个量级似乎也太小了，”Kobayashi说道。

Kobayashi认为，比特币在全球资产中所占的净规模可达10%左右，约为今天规模的100倍。

图集：比特币疾涨

(完)