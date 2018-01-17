焦点：日本央行料维持政策不变 对通胀抱持乐观看法

路透东京1月17日 - 日本央行下周料将维持对物价的乐观预估，同时对经济景况做出较三个月前略为亮丽的评估，显示该行坚信日本正缓慢稳定地消灭通缩。

日本央行总裁黑田东彦可能在会后记者会上提醒市场，退出超宽松政策还需要一段时间，通胀远未向2%目标靠拢。

但分析师表示，黑田东彦恐难让投资人信服；日本央行可能跟随欧美央行脚步缩减危机模式刺激政策的任何迹象，对于投资人而言有如杯弓蛇影。

在下周政策会议预料不会调整货币政策的情形下，市场将把焦点放在黑田东彦的评论，以及该行最新季度预估，以寻找该行可能多快缩减货币支撑的线索。

第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示，“日本央行决策官员讨论长期宽松相关成本的声量越来越大，可能是想要看看市场反应。只要经济表现不错，他们就有本钱这么做。”

他称，“关键在于日圆走势。如果日本央行确信货币政策正常化不会引发日圆涨势的话，该央行今年将开始使政策正常化。”

日本央行近期一度略微削减公债购买规模，这样的作法推高了全球公债收益率，另外央行总裁黑田东彦关于经济的正面言论提振日圆升至四个月高位，日本央行因此感受到与市场沟通方面的挑战。

**前景亮丽**

在周二结束的两日会议上，日本央行料将维持把短期利率保持在负0.1%，并将10年期公债收益率保持在零左右的承诺。

该央行还可能维持购买公债规模不变的宽泛承诺，这样其持仓将每年大概以80万亿日圆(7,240亿美元)的速度增长。

据熟悉日本央行想法的消息人士称，由于日本出口因全球需求旺盛而繁荣，对于三个月前预计4月开始财年经济成长1.4%的预估，日本央行料将略微上调。

消息人士称，在季度评估中，日本央行将大致维持对未来几年的物价预估，并坚持通胀将在2020年3月触及2%的看法。

消息人士表示，由九名委员组成的政策委员会也可能针对为通胀预期提供较现有评估稍微乐观一些的看法进行辩论，目前对通胀预期的描述是“疲弱”。

但由于通胀仍远低于央行目标，消息人士称，决策者将认为通胀没有什么值得振奋之处，并觉得市场对近期升息可能性的反应过头了。

“市场显然反应过度了。日本央行的主要信息，即该行将继续维持货币宽松，真的没有必要做太大改变，”其中一名消息人士说。

日本央行在10月的预测中，预期核心消费者通胀将于4月起的财年触及1.4%，并在后一财年提速至1.8%。不过许多民间分析师认为这两年的通胀率不会超过1%。

日本第三季经济增长环比年率为2.5%，为连续第七季成长，因出口与资本支出稳健。

但11月核心消费者物价同比仅增长0.9%，仍远低于央行目标，因企业对涨价仍有疑虑，担心吓跑对成本敏感的消费者。

日本央行抗击通缩英文动图： tmsnrt.rs/28KmQnX

(完)