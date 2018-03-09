焦点：日本央行总裁淡化对提早退出刺激政策的臆测 呼吁自由贸易

路透东京3月9日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表态称，如果经济复苏失去动能，他将准备加大刺激力度；对于外界臆测在其他经济体回撤刺激政策之际、日本央行有可能收紧货币政策的说法，黑田东彦此番言论显然给予了强力打压。

2018年3月9日，日本东京，日本央行总裁黑田东彦出席央行总部记者会。REUTERS/Toru Hanai

日本央行一如外界所料维持货币政策设定不变，但黑田东彦认为，美国总统特朗普对钢铝进口加征关税的举措给本国及全球经济带来风险。

由于对全球贸易战的担忧，加上日圆强劲让日本经济前景笼罩阴云，黑田东彦警告称，日本央行对于通胀将在2019财年达成2%目标的预期存在不确定性。

“如果经济失去达成物价目标的动能，我们当然会考虑进一步放松政策，”黑田东彦在记者会上表示。

一如市场的广泛预期，日本央行维持短期利率目标在负0.1%不变，并誓言将继续引导10年期日本公债收益率保持在零水准附近。

日本央行还维持对经济持续温和扩张的乐观看法不变，这主要是受益于强劲的出口和资本支出。

但黑田东彦对于贸易风险的警告，以及结束量化宽松政策条件的谨慎评论，与上周的讲话形成鲜明对比；他上周的讲话引发退出刺激的猜想，虽然仍遥远，但却带动日圆及债券收益率上涨。

对于本周五无论日本央行的政策决定，还是黑田东彦的讲话，金融市场几乎没有什么反应。

稍早数据显示，日本1月员工薪资下滑速度为六个月来最快。这一令人忧虑的迹象说明，今年消费支出将失去动能，并拖累经济表现。日本经济正经历28年来的最长增长阶段。

黑田东彦称经济正处在达成物价目标的轨道之上，就业市场接近充分就业，通胀预期料将稳步升高。

但他淡化很快上调日本央行收益率目标的可能，即便通胀升温。

“我们的政策旨在透过维持低收益率来加强货币宽松程度，即便通胀预期提升，”他说。

“我们现在绝对没有打算这么做，”当被问及日本央行是否可能在通胀触及目标之前就上调收益率目标，黑田东彦这样说。

**近期不会退出**

将连任央行总裁的黑田东彦曾在3月2日撼动市场，他当时首次暗示如果2019财年实现2%的通胀率目标，存在退出刺激的可能，但他后来又换了一种和缓的说法。

日本央行陷入两难境地。通胀仍远低于2%的目标水平，而经济则实现稳健增长。所以尽管长期宽松的成本越来越大，但央行仍难以退出刺激举措。

这样，黑田东彦在其始于4月的第二个任期将面临一项艰巨任务，即通过微妙的暗示引导走向刺激退出的漫漫长路，同时不能引发市场对政策即将转向的担忧。

黑田东彦称，即便通胀率像预期那样在2019财年达到2%，日本央行也只是将开始讨论退出，而不会立即行动。

“现在离我们的物价目标仍有一些距离，所以目前并非我们讨论退场策略的阶段，”他称。

黑田东彦认为发生全球贸易战的可能性不是很高，他表示，决策官员一致决心保护自由贸易。

“G7、G20、WTO、IMF—国际社会都了解自由贸易的必要性。实施保护主义的国家会自我受害，所以我不认为这会蔓延到全球，”黑田东彦称。

“但每个国家的贸易政策可能影响全球经济成长及金融市场，所以我们需要仔细观察情况变化。”

消费支出和薪资增长低迷，因此日本经济仍依赖于出口增长，而出口增长可能因强势日圆和保护主义抬头而受损。

“日本央行料将在可预见的未来按兵不动。鉴于汇市当前的走势，近期很难讨论退出宽松政策，”东短研究首席经济分析师加藤出表示。

路透调查显示，多数分析师预计日本央行今年将维持长期利率目标不变，40%受访者预计会上调。

3月的政策会议是日本央行领导层人事变动前的最后一次会议。在此次人事变动中，两位新副总裁将在3月20日上任。(完)