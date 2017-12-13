焦点：日本10月核心机械订单环比跳增5.0% 表明资本支出保持韧性

路透东京12月13日 - 日本10月核心机械订单反弹回升，环比增幅大于预期，再次表明资本支出保持韧性；资本支出是日本经济扩张持续近两年的重要驱动因素。

2017年12月8日，日本，丰田汽车Tsutsumi工厂的普锐斯混合动力汽车生产线。REUTERS/Toru Hanai

日本内阁府周三公布，10月核心机械订单较前月攀升5.0%；该数据被视为衡量未来六至九个月企业资本支出的指标，但较为波动。

剔除船只和发电设备订单的核心机械订单增幅，高于分析师的预估中值增加3.0%。9月核心机械订单下降8.1%，为逾两年来最大降幅。

7-9月当季日本经济录得连续第七个季度增长，持续时间为1994年以来最长，资本支出--即对工厂和设备的投资，是很大的促进因素，弥补了罕见的消费者支出下滑。

长期来看，政府敦促企业扩大资产支出以提高生产率，以应对人口减少造成的劳动力萎缩。

“10月制造业者的机械订单尤其强劲，”瑞银证券日本投资长Daiju Aoki表示。

“第四季制造业表现非常稳健。我认为出口商受益于来自中国的需求，存在因劳动力短缺造成的需求，”他说。

10月来自制造业者的订单增长7.4%，其中化工和电子生产商的订单位居前列。

日本内阁府一官员表示，对生产半导体和智能手机相关零件的机械需求正在回升，因中国和其他亚洲国家的经济回春。

不过非制造业订单仅仅增加1.1%，9月下滑了11.9%。船运和邮政企业的需求带来支撑。

Aoki表示他担忧非制造业，因食品价格上涨在一定程度上损及消费者信心。在当前薪资增长缓慢之际，消费者很难接受食品价格攀升。

他警告道，“因此，从这些数字来看，第四季机械订单或许会与第三季接近持平。”

10月核心机械订单较上年同期增长2.3%，分析师预估中值为下降2.8%。

政府维持对机械订单正显露出增强迹象的评估不变。

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