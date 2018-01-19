焦点：日本政府七个月来首次上调经济评估 受益于消费者支出增加

路透东京1月19日 - 日本政府1月上调对经济的评估，这是七个月来的首次，受益于消费者支出增加，这是通胀今年或将开始升温的令人鼓舞的迹象。

日本内阁府在周五公布的月度经济报告中称，“日本经济正在回升，”这标志着较12月上调，当时内阁府称经济正在回升路上。

在零售销售、家庭支出和新车销售于去年底增强动能后，政府也于七个月来首次上调对消费者支出的评估。

日本政府称消费者支出“正在回升”，这比上个月报告中的“逐步回升”有了提高。

这一评估加大了政府宣布经济通缩结束的可能性。若果真如此，则意味着宣布首相安倍晋三的重振经济政策取得了成功。

日本内阁府的一位官员对记者表示，在经历了恶劣天气造成的短暂低迷之后，11月和12月的数据显示消费者支出有了反弹。

该官员称，消费者信心改善、餐厅销售额上升，也是对消费持乐观态度的原因。

然而，内阁府维持对消费者价格将持平的预估不变，表明经济的改善或许还需要一些时间才能影响到消费者价格。

内阁府还坚持有关工业产出和资本支出正在逐步扩张的观点。

安倍晋三于2012年底就任首相，提出了摆脱持续15年之久的通缩和经济增长低迷的大胆计划。

日本GDP已连续七个季度正增长，为10年来最长连增期。产出缺口表明，需求超过供应的幅度创逾九年最大。日本股市现处于26年最高，企业获利接近纪录高位。

企业投资增多，出口增长，而且劳动力市场处于几十年来最紧缩的状态，这部分归因于人口的逐渐减少。

日本经济再生大臣暗示，在消费者物价触及日本央行2%通胀目标前，政府可能宣布通缩结束。

11月，日本包含油品但排除生鲜食品价格的核心CPI较上年同期上升0.9%，和2016年的物价下跌相比已有所改善，但距离日本央行的物价目标还很远。(完)