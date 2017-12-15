焦点：日本大型制造业信心在第四季触及11年高位--央行短观调查

路透东京12月15日 - 日本央行一项调查显示，第四季日本大型制造业企业信心连续第五个季度改善，显示出口和企业获利正在给经济带来动能。

资料图片：2016年8月，日本滨松，本田汽车变速器工厂的起动机组装线。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

该数据可能让日本央行更有理由认为，经济复苏增强将促使企业加薪。同时也会让央行得以略微撤回危机模式的刺激政策，甚至在通胀达到2%的目标之前就这么做。

日本央行密切关注的“短观”调查周五显示，12月大型制造业景气判断指数为正25，高于市场预期中值24，9月调查时的数值为正22。

该数据齐平2006年12月所及的高点。

12月大型非制造业景气判断指数为正23，持平于9月，并且与路透调查预估中值一致。

“短观调查结果支持了日本央行在全球经济复苏背景下的乐观经济评估，但也表明民间消费比较疲弱，餐饮、酒店和其他服务行业景气度有所转差，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信表示。

“资本支出依然稳健，因企业展开投资以应对劳动力短缺，另外2020年东京奥运会和城市改建等也带来促进。这是个长期趋势，应会在明年支持企业资本支出。”

调查显示，大型制造业和非制造业预计未来三个月企业情况将恶化。

大型企业预计2017/18财年资本支出料增加7.4%，市场预估中值为增加7.5%。

日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.5%，经济连续第七个季度扩张，支持日本央行最近发出的信号，即其可以转变危机时代采取的货币政策。

但许多分析师预计，目前为0.8%的核心通胀率明年将会下降，除非企业响应首相安倍晋三的呼吁给员工涨薪3%，而这并非易事。

这项短观调查将是日本央行12月20-21日召开下次会议时将会审视的重要数据之一。

短观中的信心指数由看法乐观的受访者百分比减去悲观者百分比得出，数值若为正说明乐观者多于悲观者。(完)