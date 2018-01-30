焦点：日本劳动力需求畅旺 提振加薪前景

路透东京1月30日 - 日本12月劳动力需求升至逾40年高位，这可能使工会在春季薪资谈判中有更多筹码。

周二出炉的其他数据显示，12月零售销售创近三年来最大升幅，因汽车和服装销售增加。这可能缓解对于12月家庭支出意外下滑的担忧。

就业数据显示，雇主在今年春季与工会的年度薪资谈判中，更加可能响应政府将薪资提高3%或以上的号召，增添了消费者支出和通胀上升的可能性。

“劳动力市场吃紧，企业聘用劳工遭遇困难，使得薪资面临一些上升压力，”三菱日联摩根士丹利证券资深分析师Hiroshi Miyazaki表示。

“消费者支出仍将处于缓步回升的趋势，这么说是很合理的。”

12月求才求职比从11月的1.56升至1.59，高于预估中值的1.57，且为1974年1月以来最高。

总务省数据显示，12月经季节调整后失业率自11月的2.7%小升至2.8%。分析师预估中值为持稳在2.7%，该水准为1993年11月以来最低。

12月零售销售较上年同期大增3.6%，也创下2015年4月增长4.9%以来最大同比增幅，市场预估中值为上升1.8%。

12月经物价调整的家庭支出较上年同期下降0.1%。

这远逊于分析师预估中值的同比增长1.7%。房屋修缮支出同比大幅下降23.3%，拉低了12月的家庭支出。

日本最大的商业游说集团支持政府要求大公司今年将工资提高3%或更多。

分析师说，一些公司别无选择，只能提高工资，因为劳动力短缺，是的他们招聘人手不那么容易。

截至9月底，日本经济已连续七个季度扩张，这是1994年以来最长的连续增长。出口一直强劲，企业获利接近纪录高位，东京股市处于26年来最高。

日本经济前景改善，提高了对于日本消费者物价将开始更快上涨的预期，这将使得日本央行更容易达到2%的通胀目标。(完)