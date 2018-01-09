焦点：日本11月薪资小幅增加 分析师对消费前景看法谨慎

路透东京1月9日 - 日本11月经通胀调整的实质薪资11个月来首次同比上升，受助于年末奖金增加。但分析师警告道，薪资不太可能赶得上整体物价上涨，而这可能会损及消费。

资料图片：2015年10月，日本东京，地铁站里等车的乘客低头看手机。REUTERS/Yuya Shino

这种谨慎展望表明，在促使消费者支出可持续增长，进而推动经济加快成长方面，政府仍面临阻力。

积极的一面是，一些大型企业表示，今春在与工会进行年度谈判时对加薪持开放态度。

但一些分析师担心，零售商的提价幅度将高于薪资涨幅，这可能会在长期内抑制民间支出。

“我预计今年消费者物价升幅将略高于去年，因此实质薪资或将持平，”瑞穗证券的资深经济学家Norio Miyagawa说。

“消费者支出增幅将较为温和。出口和企业投资将继续驱动增长。”

日本厚生劳动省周二公布，受薪者11月经通胀调整的薪资较上年同期上升0.1%，为11个月来首升。

11月受薪者的名义现金所得较上年同期增长0.9%，为两个月来最大增幅。

据一名厚生劳动省官员称，名义现金所得上升，部分是因为冬季奖金增加所致。

数据显示，11月包括奖金在内的特别加给较上年同期上升7.5%，为两个月来最快增速。

部分分析师表示，消费者物价指数(CPI)数据显示，物价正朝着日本央行的2%通胀目标前进，但外界担忧今年薪资增长可能跟不上通胀脚步。

根据三菱日联摩根士丹利证券的资深分析师Hiroshi Miyazaki，政府的就业市场改革吸引更多女性与老人进入劳动力大军，这或将限制消费的下滑，即使实质薪资减少。这一因素或可缓和疑虑。

“我对于消费者支出并不那么担忧，”Miyazaki表示，“会有更多人进入就业市场。即使实质薪资涨幅没有那么高，也会有更多的工作者来花钱。”(完)