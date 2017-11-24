焦点：日本10月工业生产料反弹回升 通胀小幅走高

路透东京11月24日 - 周五公布的路透调查显示，日本10月工业生产预料已经回升，消费者通胀则是小幅走高，证明经济第四季初表现活络。

资料图片：2016年9月，日本东京，三得利武藏野啤酒厂的啤酒生产线。REUTERS/Toru Hanai

根据路透对19位分析师进行调查的预估中值，10月工业生产料较9月成长1.9%，9月时则是较上月下滑1.0%。

在出口获得全球强劲需求的支撑下，分析师多认为工业生产可望持续回升。

受访的第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示，“产出料显示稳定上升趋势。”

“10-12月工业生产极有可能亦上升的看法料将更强烈，”他称。

经济产业省将在日本时间周四上午8:50(周三2350GMT)公布工业生产数据。

调查显示，10月核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升0.8%；9月核心CPI同比上升0.7%。核心CPI扣除生鲜食品价格但涵盖能源成本。

这将是连续第10个月呈现上涨，但增幅仍不到日本央行2%目标的一半。

日本央行期望就业市场紧俏将推升收入，进而拉高通胀率，但能源持续扮演影响物价的一大力量。扣除能源成本后，9月消费者物价仅上涨0.2%。

调查显示，10月失业率料将持稳于23年低点2.8%，凸显出就业市场趋紧。求才求职比料为1.53，上一次触及该水平还是在1974年。

家庭支出料较上年同期下降0.4%，受包括两次台风在内的一系列恶劣天气影响。10月零售销售料较上年同期下降0.2%。

日本总务省将在周五上午8:30(周四2330 GMT)发布CPI、就业市场及家庭支出数据。

零售销售数据将于周三上午8:50(周二2350 GMT)公布。(完)