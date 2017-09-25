焦点：朝鲜半岛危机激发日本民众支持 安倍晋三料将趁势宣布提前选举

路透东京9月25日 - 一名执政党官员表示，日本首相安倍晋三将在周四解散国会准备提前选举，此举旨在利用民调支持率改善及反对党内哄的良机。

执政联盟伙伴、公明党代表山口那津男表示，他知道选举将会在10月22日举行，安倍则是将在周一0900GMT召开记者会。

掌权已经五年的安倍晋三料将宣示把支出重心放在教育和儿童照护上，对朝鲜维持强硬立场，以及将修宪等议题作为选战主轴。

安倍晋三的支持率已经从7月的约30%回升至50%左右，他正豪赌执政联盟可以拿下多数席次，尽管会因此丧失三分之二席次的绝对多数优势；安倍的长期目标--修改战后和平宪法以厘清军队角色的计划，需要绝对多数优势才能够达成。

日经新闻周末的调查结果显示，44%的选民打算投给安倍晋三所属的自民党，主要反对党民主党则可望拿下8%的票数，另外广受欢迎的东京都知事小池百合子所筹组的新政党预料将拿下8%的票。

日经新闻的民调结果描绘安倍政府的前景，远较共同社的调查结果乐观；共同社调查显示，自民党的支持率为27.7%，还有42.2%的选民还未做出决定。

在朝鲜核武和导弹计划制造的紧张局势之下，安倍晋三作为一位强力领导人的形象提升了他的支持率，削弱了反对党对他裙带关系丑闻批评的杀伤力。这些丑闻让安倍的支持率受到影响。

一些批评人士称，安倍此举有制造政治真空的风险，而此时正值朝鲜地缘政治风险上升之际。

鉴于其他主要发达国家的选举也曾爆出意外，政治分析师们不排除选举“出现意外”的可能性。

“安倍的豪赌可能爆出巨大意外，”资深独立政治分析师Minoru Morita表示。

**政治真空**

安倍在周一的会议上告诉自民党高层，他计划周四解散众议院。而众议院周四料将质问安倍有关裙带关系的丑闻，反对党官员称他解散众议院是逃避难堪问题的手段。

消息人士称，安倍的选举纲领将承诺，2019年继续将消费税由8%上调至10%，但将增加对儿童保育和教育等领域的支出比例，并将到2021年3月止财年消除预算赤字的目标推迟。

安倍晋三周一指示内阁在年底前编制一个约2万亿日圆(178亿美元的)新的经济刺激方案。安倍在与他的最高顾问小组开会时表示，这一经济刺激方案应该聚焦于补贴教育、儿童保育支出，以及提振用于改善生产率的企业投资。

日本读卖新闻稍早报导称，这些资金将覆盖2018年4月起的三年，至到消费税上调带来收入。

主要反对党民主党目前正困于个位数的支持率，并且还有依赖于能否与其它反对党团体进行合作。

东京都知事小池百合子周一在安倍新闻发布会前的几个小时，宣布将领导一个新的保守的、以改革为侧重点的党派--“希望之党”，以让选民们在自民党以外有其它选择。

“我们的理想是不夹带特殊利益，”小池百合子在新闻发布会上表示。她曾是自民党的一员。

来自自民党的一位内阁官员Mineyuki Fukuda周末表示，他将离开执政党为小池百合子的新党站台。

日经周六报导称，一份自民党内部调查显示，自民党和其联盟党派公明党保有的席位可能从323席降至280席。去年实施的改革将把下议院的席位从475席削减至465席。(完)