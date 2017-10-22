焦点：安倍领导执政联盟在选举中大胜 料将继续推动修宪

路透东京10月22日 - 日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的选举中大胜，安倍更有希望成为该国在位时间最长的首相，并继续推动修改和平宪法。

2017年10月22日，东京，日本首相、自民党领导人安倍晋三在自民党总部静候国会选举进展。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

当地媒体称，安倍所属自民党领导的执政联盟在众议院465个席位中共赢得312个席位，保住了三分之二的“超级多数”优势。

这一重大胜利令2012年12月上台的安倍更有希望在明年9月赢得党魁第三个任期，继续领导自民党三年，并成为日本在任时间最长的首相。这也意味着以超宽松货币政策为核心的“安倍经济学”增长策略或将延续。

大选的最终官方结果料将在周一上午出炉。

由美国所草拟的日本宪法第九条，字面上理解为禁止拥有军事力量。不过日本政府将其解读可以维持自卫的武力。

支持安倍明确军队地位提议的人士表示，这有助于将现况编纂成法律。批评者则是担心，这将允许日本扩大海外军事影响力。

安倍表示，不会坚持自己之前提出2020年前做出改变的目标。“首先，我要让辩论更为深入，尽可能取得更多人的同意，”他在电视转播中表示，“我们应将此列为优先事项。”

自民党的盟友公明党对于修宪态度谨慎。几个反对党赞成修宪，但不见得同意细节。

**公投有风险**

宪法修正案必须获得国会两院三分之二多数的批准，然后在公投中获得多数同意。

“既然赞成修宪的政党在国会占据超过三分之二席位，修宪将成为明年最重要的政治议题，”SMBC日兴证券国际市场分析共同部长末泽豪谦表示。

“如同英国所见的情况...公投的结果可能难料。尽管目前安倍可能继续担任首相，但要说他能否坚持到2021年还为时过早，”安倍不愿表态是否谋求第三个任期。

安倍支持美国总统特朗普对朝鲜的强硬立场。关于朝鲜试射导弹飞跃日本上空，特朗普表示，包括军事行动在内的所有选项都可以考虑。特朗普将于11月5-7日访问日本，重申两国领导人之间的密切联系。

东京都知事小池百合子发起成立保守党派--希望之党后，安倍提前大选的做法一度看上去风险颇大，早期一些预测认为自民党会损失大量议席。小池百合子经常被认为，有可能成为日本历史上首位女首相。

希望之党吸收了日本主要在野党民进党很大一部分力量，后者突然决定不再推举本党候选人。不过，尽管希望之党主张放弃核电、冻结消费税上调计划，但选民的热情还是很快冷却。

由前民进党成员成立的立宪民主党(CDPJ)正在与希望之党争夺头号在野党地位，不过双方目前都无力撼动自民党。

一些专家指出，执政联盟此番获胜，与其说是长期执政的保守派自民党的胜利，还不如说是四分五裂的反对党的失败。

“简单说，这是反对党起内讧了，”智库PHP Institute资深合伙研究员Zentaro Kamei说。他曾担任自民党的律师。(完)