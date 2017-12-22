焦点：日本政府2018财年预算再创新高 财政纪律形同虚设

路透东京12月22日 - 日本首相安倍晋三的内阁周五批准了创纪录规模的8,600亿美元2018财年预算支出，选择以激进的货币刺激让经济继续保持复苏，再次将财政改革搁置一旁。

资料图片：2011年8月，在东京拍摄的日元纸币。REUTERS/Yuriko Nakao

财务省表示，4月1日开始的新财年一般账户预算支出将总计达97.7万亿日圆(8,600亿美元)，这将是历来最高的支出规模，而且略高于本财年97.5万亿日圆的最初计划支出规模。

日本政府预算支出已是第六年创纪录高位，人口快速老龄化导致社会福利支出如滚雪球般增加，军费支出亦因朝鲜半岛紧张情势而处在纪录高位，这些均提高了预算需求。日本是公共债务负担最重的工业国，如此高的支出需求更是加重了它的负担。

由于未能限制预算支出，外界对安倍支持财政改革的决心产生质疑。他的政府依赖经济增长来提高税收和降低新借款，还依赖日本央行的低利率政策来控制偿还庞大公共债务的高成本。

“安倍的财政改革大量仰赖经济复苏和乐观的税收预估，”野村证券资深分析师Masaki Kuwahara表示。“从这份预算案来看，我看不到解决公共债务的强烈决心。”

2018/19年度的税收估计为59.1万亿日圆，为处于资产泡沫时期的1991财年以来最高，假设基础是政府对下个财年实质GDP和名义GDP分别成长1.8%和2.5%的亮丽预估。

高税收使得政府可以将新债发行规模减少至33.7万亿日圆，政府债务依赖度即政府收入中债务融资的比例来到34.5%，但还是高于其他发达国家。

政府的偿债成本将为23.3万亿日圆，约占整体预算的四分之一，其继续假定利率因日本央行的负利率政策而处于纪录低位。

**经济增长，财政改革**

日本财务大臣麻生太郎称，由于其中一些支出着重于提高生产率和人力资本投资，该份预算案应有助于重振经济，并实现财政改革。

一些经济分析师表示，该预算案将不会对短期经济增长带来太大影响，其他人则认为支出计划恐难以为继。

“未来几年经济增长恐会减速，这可能会令税收收入减少，这令人担忧。”第一生命经济研究所经济分析师Takuya Hoshino说道。

除明年的预算案，安倍内阁周五批准了本财年的追加预算，额外支出2.7万亿日圆和多发行1.2万亿日圆债券，突显了其扩张性财政立场。

为了增强日本的财政结构，分析师敦促安倍精简福利支出。随着安倍承诺创建一个利在千秋的社会福利制度，搁置了在2020/21财年实现预算平衡的目标，分析师呼吁政府制定一项可信的财政计划。

下一财年，预算案中占比最大的社会福利支出将增加5,000亿日圆至纪录高位33万亿日圆，符合政府将每年福利支出增幅限制在5,000亿日圆的中期财政计划。

“如果没有可信的财政计划，中长期内市场将会对日本失去信心，”SMBC日兴证券的金融市场和财政分析师Hidenori Suezawa说。

“是时候在日本央行退出刺激措施前转向财政整顿了。日本应该能够向市场保证，其有能力在不依赖日本央行的情况下管理债务水平，”他说。(完)