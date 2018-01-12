焦点：日本零售业者涨价之路仍艰困 即便经济重拾动能

路透东京1月12日 - 日本经济正积聚动能，获利正处于纪录高档，许多企业准备上调薪资--但零售业者和连锁餐厅却面临难以涨价的问题，因为顾客已经习惯了近20年的通缩，一旦涨价，业者恐会流失顾客。

资料图片：2017年1月，日本东京，人们经过迅销旗下的一家优衣库。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

这一窘况可能会削弱日本经济复苏的可持续性，突显了日本央行短期内想接近2%的通胀率目标是有多困难。

要吸引精打细算的日本消费者，很多零售商都将降价视为主要法宝。大型零售商永旺(8267.T)称，自有品牌日用商品的降价之举实际上提高了第三季获利，且在周五宣布将会继续大打降价牌，从面包到洗洁剂，逾100多个日用品平均降幅将会达到10%。

“我们的对手都在针对竞争者查价，并相应调低他们自己的售价，”永旺零售社长冈崎双一说道。“如果我们没有一样做，我们便输了。我预计这种做法还会继续。”

日本经济回升路漫漫，通缩被视为是一个主要原因。消费者不愿支出，企业不得不降价，这便导致了一种期待价格将会越来越低的恶性循环。

迅销(9983.T)在2014年调高产品售价后营收大跌，汲取了惨痛的教训。迅销旗下优衣库(Uniqlo)在日本通缩时代红红火火。

迅销周四公布第一财季获利创下纪录高位，因海外营收强劲，但称一些经济数据的好转并没有反映到购物者的消费习惯中。

迅销财务长Takeshi Okazaki称，“客户对售价仍非常挑剔，所以我们仍不能过于乐观。”

希望彻底击败通缩的日本央行表示，将继续推进其大规模货币刺激措施，直至通胀率达到2%。

日本11月核心消费者物价指数较上年同期增长0.9%，鉴于数年来物价要么持平要么下跌，这已是进步了，但仍远低于目标。

**缩减支出**

许多消费者缩减支出，因为他们的薪资并没有大幅上涨，尽管企业因利润丰厚而坐拥大量现金。

首相安倍晋三一直敦促企业在3月份的工会年度谈判中将薪资上调至少3%，甚至承诺向这样做的企业提供税收优惠。

迄今为止已有多家企业暗示将这样做。很多企业也是不得不如此，因为随着日本人口老龄化及下降，企业感受到劳动力短缺的压力。兼职和合同劳工平均薪资增长快于受薪劳工，导致薪资差距收窄。

但很多企业可能只会将全职雇员的薪资上调2%左右，与去年增幅持平，不过它们可能会效仿过去的做法增加奖金，因为将来降低奖金要容易得多。

“奖金可能会增加，但基本薪资增幅不会太大，所以大家不会很愿意增加日常必需品支出，”SMBC日兴证券首席市场分析师丸山义正表示。“我认为并不存在超市商品价格将上涨的预期。”

**企业业绩喜忧参半**

近几个月公司上调产品价格主要是为了控制劳动力成本增加带来的损失，其业绩表现则是喜忧参半。

大型货运公司Yamato Holdings(9064.T)持续调涨运费，因劳工短缺，且面临来自电子商务成长的压力。日经新闻本周报导，该公司调涨运费后，已经带动其录得一年来首见的获利。

当成本压力迫使鸟贵族(3193.T)10月宣布近30年来首度调涨烤鸡肉串价格时，其股价应声上涨，但该公司本周公布12月来客数量下滑后股价走跌，对于那些因为承诺低价而出名的业者而言，此例反映出涨价的风险。

Hiday Hidaka Corp(7611.T)旗下拉面连锁店日高屋似乎在应对9月涨价上表现相对较佳，在那之后每个月的营收及平均来客消费金额都增加。

不过这些节约的习惯看来在短期内不会有改变。

日本酿酒业者本周预估今年啤酒销售将持续下滑，因消费者持续远离高价酒品，转而消费较便宜的气泡鸡尾酒。

“消费者精省的习惯依然如故，”麒麟控股(2503.T)旗下Kirin Brewery社长Takayuki Fuse表示。(完)