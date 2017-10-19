焦点：日本9月出口增速放缓 但增长趋势未变

路透东京10月19日 - 官方周四公布的数据显示，日本9月出口增速三个月来首次放缓，表明海外需求可能暂时放慢。

资料图片：2017年3月，日本东京一处港口的集装箱码头。REUTERS/Issei Kato

日本9月出口较上年同期增加14.1%，低于分析师预估的增加14.9%，且不及8月所创的近四年最高增幅18.1%。

经济分析师预期日本出口将开始加快脚步增长，因年底购物旺季来临前商品需求上升，且疲弱日圆增加出口竞争力，进而应能支持经济增长。

“出口增长放缓是暂时的。”东海东京调查中心分析师Hiroaki Muto表示。

“衡量海外经济体制造业活动的数据显示，我们正处在扩张阶段之中。出口将继续支撑日本经济。”

这项由财务省公布的数据表明，9月出口放缓，因汽车、半导体产品和电子零部件的出货量增长减弱。

数据还显示，电视机、音频设备以及船舶出货量下滑，也损及出口。

不过，从其它亚洲经济体的数据可以看出，电子产品的需求依然强劲。

韩国和台湾9月出口高于预期，受益于全球对存储器和处理器芯片的强劲需求。中国同期出口增长亦加快。

以数量而论，日本9月出口较上年同期增长4.8%，8月同比增长10.4%。

日本9月对美国出口较上年同期增加11.1%，主因半导体制造设备和药物出口增加。8月为同比增加21.8%。

日本9月对美国贸易顺差较上年同期增长5.1%，至6,166亿日圆(54.6亿美元)。

9月对中国出口同比增长29.3%，因电子产品出口增加，8月为增长25.8%。

日本9月进口较上年同期增加12.0%，路透调查预估为增加15.0%。

9月贸易顺差为6,702亿日圆，调查预估中值为顺差5,598亿日圆。

其他近期公布的数据显示，资本支出回升，消费者支出暂时好转；这表明在国内外需求支撑下，日本经济增长势头将继续下去。(完)