焦点：日股日经指数2018年料续涨 受估值偏低及企业获利丰厚推助

路透东京12月22日 - 多位分析师本周表示，在全球经济表现强劲的助推下，偏低的估值及强劲的企业获利可望带动日本股市在2018年连续第二年大涨。

2017年10月23日，日本东京，一名女子经过一家券商设置的股市信息显示屏。REUTERS/Issei Kato

接受路透调查的10位市场参与者预估，日股日经指数.N225 2018年的波动区间介于20,000点至26,000点，周五收报22,902.76点。

该指数11月曾触及22,382.15点，创下1992年初以来的最高；1992年时初，日本资产泡沫已经进入尾声。

“那些把当前市况和1980年代房地产泡沫拿来相比的人，必须意识到这波涨势有很大程度是由企业获利推动，而不只是因为充满憧憬，”大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏表示。

他预期日经指数明年最高将上看26,000点，较当前水准上涨约14%。

日经指数与市盈率变化图表：reut.rs/2BZr1i7

根据大和证券数据，以预估获利来看，日本股市目前的市盈率(本益比)为15倍，1992年时则是超过50倍。

大和预计，日本企业2017/18财年税前获利料增长16.7%，次年再增长8.5%，归功于日圆疲弱和全球经济增长。

和全球其他股市相比，日本股票估值颇具魅力。据汤森路透Eikon，东证股价指数.TOPX以未来12个月获利预估计的市盈率为15.82倍，低于标普500指数.SPX的23.58倍，富时100指数.FTSE的20.39倍，以及泛欧STOXX 600指数的17.9倍数。

美国经济强劲增长也将有助于日本市场。

美国经济第三季环比年率为增长3.3%，创三年最快。

美国失业率处在17年低位4.1%，该失业率与日本股市走势呈逆相关。

“美国缓步上调利率及低通胀的组合，对股市构成利好，所以除非这种状况改变，否则市场应会保持强劲，”瑞士信贷的日本首席投资官Soichiro Matsumoto说，并预计日经指数明年最高涨至25,500点。

图表：日经指数和美国失业率呈逆相关 tmsnrt.rs/2By8tGd

2013年整体市场受安倍经济学提振经济的愿景激励而开始上涨，自那时以来，金融股表现比大盘落后40%。

在2017年初达到峰值时，金融股市值为68.8万亿日圆，相当于东京证交所第一类股总市值的19.1%。

根据道富环球投资管理(SSgA)的董事总经理兼全球股市beta解决部主管Nobuya Endo的说法，截至周五，金融股市值已经缩减到50.5万亿日圆，相当于第一类股总市值的12.0%。

他表示，鉴于金融股落后大盘的程度远超过其他板块类别，因此如果收益率曲线趋陡，金融股在2018年有上涨的空间。他指出，在有利的条件下，“金融股应会帮助提振整体市场”。

日股各板块表现图表：tmsnrt.rs/2BmVDqt