焦点：日本执政党通过大幅削减企业税计划 威逼利诱企业涨薪

路透东京12月14日 - 日本执政党周四通过了一项将企业税率从30%下调至20%左右的计划，但仅针对那些大幅提高薪资和增加国内资本支出的企业。

资料图片：2016年9月，日本熊本，本田汽车旗下熊本摩托车工厂的生产线。REUTERS/Naomi Tajitsu

这种威逼利诱的手段是日本首相安倍晋三迄今所采取的最为激进的措施，为的是说服企业将薪资提高3%；安倍晋三认为涨薪是刺激消费者支出、以及摆脱已困扰日本近20年的通缩问题的必要措施。

符合条件的企业还需大幅增加工厂和设备方面的投资。

这一提案将从2018财年起实施三年时间，但尚需议会批准。

通过大幅减税，这将使符合资格的企业的实际税率与经济合作暨发展组织(OECD)平均约23%的税率相一致。

由于担心日本不断减少的人口及低增长前景，分析师怀疑减税能否促使日本企业将他们创纪录高位的现金中的一部分，用于提高员工薪资。

“政策减税只在一段特定时间内实施，因此不太可能鼓励企业永久提高基本工资等固定成本，”SMBC日兴证券资深财政分析师Koya Miyamae称。

一项路透调查发现，有三分之二的日本企业认为，政府力推的3%加薪要求不切实际。

年度税法修订料将获得安倍内阁的支持，并于明年初提交给国会，以在4月1日下一财年开始之前获得批准。

**增税**

安倍执政联盟还批准未来几年一系列增税项目，来为不断膨胀的福利支出买单，但这样做有遏制民间消费之虞。

政府预计，2020年起生效的个人所得税上调，每年能带来约900亿日圆(8亿美元)的额外税收收入。

个人所得税的上调，将是通过调降年收入850万日圆以上受薪者的扣抵额予以实现，但这其中不包括家有儿童或其他需照料成员的人。

所有受薪者的基本扣抵项目将扩大范围，以鼓励更多的工作灵活性。

烟草税方面，将在未来四年分阶段实现每支香烟上调3日圆，每包烟上调60日圆，为2010年以来首次上调烟草税。并且未来五年分阶段上调对加热式不燃烧(HNB)烟草制品的征税。

另外，执政联盟还同意从2019年起，向离境日本的游客征收1,000日圆离境税，用于改善旅游基础设施。

同时执政联盟还同意从2024年4月起，征收额外的1,000日圆居民税，为保护森林提供资金支持。(完)