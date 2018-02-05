《焦点》“我们谈谈吧”：日本希望低姿态策略能避免美国贸易打压

路透东京2月5日 - 近期美国对中国太阳能面板及韩国洗衣机课征重税，而日本通过与美国进行诸多经济会谈，涉及议题从柿子、马铃薯到能源及基础建设不等，帮助日本免于遭遇美国的贸易保护主义行动。

日本希望利用“我们谈谈吧”的策略、以及日本首相安倍晋三和美国总统特朗普间热络的个人交情来降低双方的摩擦。但数位官员及国会议员表示，如果在美国11月国会中期选举之前，喜怒难料的特朗普盯上日对美7万亿(兆)日圆(636.2亿美元)的贸易顺差，那么双方贸易关系的前景可能有变。

熟悉美日经济关系的一名执政党国会议员表示，“美国自然想要早点就与日本间的贸易逆差问题下个结论。当然，他们也担心中期选举，各种说法都可能有。”该议员是路透所访问八位官员及国会议员之一，他不愿具名，因事涉敏感。

“日本内阁官房长官菅义伟为此感到忧心，”他补充称。菅义伟是首相安倍晋三的得力助手。

美国副总统彭斯将自周二起访问日本。两国官员表示，面对朝鲜的核武及导弹威胁之际，展示美日安全联盟的种种努力可能会优先于贸易事宜。

彭斯在东京时将不会与日本副首相麻生太郎举行正式的第三轮所谓的“经济对话”。双方在去年10月举行过第二轮对话，当时在其他事件中，他们同意取消对日本杮子出口与美国爱达荷州马铃薯进口的限制，并简化对美国汽车进口的噪音和排放检验流程。

“日本的策略可以说是非常简单，即让这种经济对话的管道保持畅通，”一位熟知政府思维的消息人士表示。

图表：美日贸易收支

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美国财长努钦(Steven Mnuchin)上个月底有关疲弱美元短期内将帮助解决美国贸易失衡问题的谈话，大幅提振了日圆兑美元。这提醒了大家，如果贸易摩擦再起，汇率会如何成为关注焦点。

日本正在观望白宫以1962年美国贸易法第232条款为依据对钢铁进口的调查会做出什么样的决定。该条款允许以保护国家安全为由来限制进口。两位消息人士表示，对日本或韩国之类的盟友采取行动可能会构成问题。

日本最大的钢铁厂商新日铁住金曾表示，日本的出口并不会损及美国行业。一位公司人士表示，“我们希望美国能做出明智的决定。”

美国驻日本大使海格提(William Hagerty)表示，美国政府希望到今年春季时在降低日本贸易顺差及建立双边框架方面取得进展。

海格提上个月接受NHK专访时指出，液化天然气(LNG)、药品、及农产品是美国政府希望提高出口的领域。

但要提高对日本出口LNG可能不太容易：日本买主向美国协议采购的天然气数量已经超过日本需求。而在日本政府致力降低药品价格，以抑制人口老化的医疗成本之际，美国提高对日出口药品，将会与此一政策发生冲突。

在1月底的工作小组层级谈判中，美国政府也再度争取减少牛肉及汽车出口的限制。日本官员认为，如果美国还留在跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，这类问题原本应该已经解决。

“我们大可以说，‘你们为何退出TPP？如果你们还留在TPP，根本不会有问题，’”上述执政党议员称。

特朗普上个月表示，如果TPP重新谈判后有利于美国，他可能愿意重新加入TPP。此番说法让不少人大感意外。

安倍晋三曾拒绝重开谈判的想法，但有些消息人士称，日本或许最终会充当桥梁，以微小的调整吸引美国回归该协定。

消息人士称，一个选项就是提出已在实行的计划，通过购买更多美国的军事装备来向特朗普示好；特朗普去年11月访日时提到过此事。

日本计划在4月开始的财年从美国购买价值4,102亿日圆的军事装备，并且正在研究一项可能从2019年开始的新的五年整体采购方案。

但部分政界人士对美国可能重提1980年代旧事的做法表示失望，当时美国贸易逆差中日本占了很大一部分，而且日本企业也尚未加快在美直接投资的步伐。

而现在美国的贸易逆差中日本占比不到10%，中国占比则超过了40%。

“一谈到具体条款，每个人就都不知所措了，”上述议员说道。“现在的形势和1980年代贸易摩擦时的情况完全不同。”(完)