焦点：日本实质薪资下降打击消费 妨碍央行实现通胀目标

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路透东京2月7日 - 日本受薪者12月薪资水平创五个月来最大同比降幅，这可能表明消费者或将缩减支出，并给央行达成2%的通胀率目标带来更多麻烦。

薪资增长疲软还说明，政府不太容易说服企业在与工会进行年度薪资谈判时，同意今年加薪至少3%。

日本首相安倍晋三的经济策略，即“安倍经济学”，在增加企业投资和促进女性就业方面取得了成功，但在推动企业加薪方面成效不彰。

“名义薪资增长跟不上物价上涨，”三菱日联摩根士丹利证券的资深市场分析师Shuji Tonouchi说。

“自从‘安倍经济学’推出以来，这一直是个问题。要实现政府3%的薪资增长目标难度很大。”

厚生劳动省周三公布数据显示，2017年12月实质薪资较上年同期下降0.5%。这不及11月的增幅0.1%，也是2017年7月下降1.1%以来的最大降幅。

2017年全年实质薪资下降0.2%，2016年为增长0.7%。

数据显示，2017年12月名义现金所得较上年同期增加0.7%，逊于11月的增幅0.9%。

12月包括奖金在内的特别加给较上年同期增长0.7%，11月修正为增长7.8%。该数据表明许多企业在11月支付年终奖金，而非12月。

12月加班工资同比增加0.9%，低于11月修正后的增长1.9%。该指标可以反映出企业活动的强弱。

据日本央行的数据，2017年4-6月当季需求超出供给的程度为九年来最高。

日本央行官员及其他经济分析师认为，这是通胀将开始加速并终结通缩局面的正面迹象。

但消费物价和薪资数据尚未显示出通胀已走上可持续成长的轨道。

日本央行官员希望强劲的经济增长将有助点燃这样的改变；不过企业仍担心提价将吓跑对成本敏感的消费者。

一项路透调查显示，日本2017年10-12月当季经济料连续第八季增长，创下大约30年以来最长连续扩张期。第四季GDP数据定于2月13日2350GMT公布。(完)