焦点：分析师在大喊“日圆年” 汇市投机者却尚未注意

路透悉尼2月28日 - 法国巴黎银行说今年是“日圆年”。摩根士丹利称现在是“不断升值的日圆的天下”。而花旗则在最新报告中转为看空美元：“我们继续大喊--卖出美元。”

虽然多数投机者还没有注意到，但分析师已在不约而同地预期日圆升值，认为日圆的传统避险地位，将吸引那些因美国赤字膨胀和金融市场剧烈震荡而惴惴不安的投资者。

日圆走强使进口商品价格较低，将破坏日本央行提振通胀、使经济摆脱长期通缩的主要目标。

但分析师也认为，日本央行可能已经没有政策弹药，来抵御日本经济增长加速和巨额经常帐盈余给日圆带来的上行推力。

“日圆很容易就能够成为表现最佳的G10货币，”法国巴黎资产管理货币副主管Momtchil Pojarliev说，他指的是发达国家组成的10国集团(G10)。

“日本央行目前仍是鸽派，但这意味着，下一次政策转向时，就只能朝着鹰派动了，”他说。“第二，日圆是全世界最便宜的货币之一，金融市场再次垄罩不确定性，这对日圆是有帮助的。”

不过，货币投机客显然对这些呐喊声置若罔闻，即使日圆兑美元汇价从2017年年底的114.5日圆，到2月时一度强劲升值至105.5，投机客仍布建了规模庞大的日圆期货空仓。

日圆空仓规模比过去一年均值仍高出40%左右，而且接近于2017年年中的水平。

如果分析师预测准确，这样的情况下可能见到日圆兑美元挑战100日圆、甚至更强劲水准。

reut.rs/2BTVlKE

**仓位状况**

这种单边布仓已成为美元的一个主要风险，因日圆持续上扬会迫使投资者买进更多日圆而结清亏损仓位。

2016年初曾出现类似的调整，日圆仓位从空仓骤然变成多仓，美元兑日圆随之从120.00日圆大跌至99.00日圆。

当前的日圆空仓规模也比2016年时大得多，即便更多分析师对日圆转为看涨。

“这种矛盾终将被解决，”摩根士丹利分析师Hans Redekar称，并预计美元最终将屈服于双赤字问题。

“我们必须从1960年代中期寻找类似情况，美国寻求财政扩张，但就业市场紧俏、民间部门投资强劲，而且与对外收支失衡的情况加剧，”Redekar称。

“结果是布雷顿森林体系崩塌。而现在没有固定汇率体制，因此这应该会导致美元走软。”

**日本央行的鸽派立场**

包括澳洲国民银行(NAB)在内的很多机构都预计，美元/日圆未来数月将在100-105附近交投。这可能不利于出口导向型的日本经济，对通胀也构成下行风险。

这可能也给日本央行带来重大挑战，因目前通胀率仍远低于央行2%的目标。

日本央行总裁黑田东彦想尽办法向投资者保证政策将维持宽松，而政府为央行任命两位鸽派副总裁，更巩固了这一承诺。

但历史经验表明，日本央行每次新政策对汇市的影响越来越小。

tmsnrt.rs/2EXwmsJ

例如2012年底安倍晋三当选首相后，日圆曾连跌八个月，因预期央行出台极其宽松的货币政策。

日本央行实施第二轮量化宽松措施后，日圆在2014年恢复了跌势，并于2015年中期触及12年半低位。

但当日本央行最终在2016年9月宣布最新的收益率控制政策时，日圆仅温和下跌，并自那以来扳回了所有跌幅。

在外界质疑政策能否进一步放宽之际，投资者几乎忽略了本月黑田东彦再度获聘为央行总裁、以及两位新任副总裁任命案的消息。

“市场看来想要了解在新成员领导下是否真会发生变化，”瑞银财富管理研究机构的首席日本分析师Daiju Aoki称。

“我们预计货币政策不会较当前执行的收益率控制措施出现急剧变化。市场对制度变化或进一步宽松的预期，即使出现的话，也不会长久。”(完)