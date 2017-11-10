焦点：神户制钢造假检讨报告出炉 归咎于急功近利及欠缺质量控制

路透东京11月10日 - 神户制钢(5406.T)周五表示，质量把关不周，同时将焦点放在获利，是公司数据普遍造假的成因；造假事件已经造成全球汽车及飞机制造商供应链大地震。

2017年10月24日，日本Moka，一名工人经过神户制钢的企业标识。REUTERS/Minami Funakoshi

这家日本第三大钢铁业者承诺，将扩大自动化经营，并重新整顿质量控制体系，以期能从日本史上最大企业丑闻之一翻身；过去两个会计年度神户制钢都录得亏损。

这家拥有112年历史的公司上月承认，员工篡改产品数据的时间至少有十年之久，这导致全球汽车、飞机等制造商赶忙检查其产品的安全性或性能是否因此受累。

目前尚未发现因数据造假事件导致安全性的问题，此事件主要是涉及到假造产品的强度及耐用性证明。

日本经济产业省上月命令神户制钢提供数据造假的详细解释，并说明将采取什么措施以防范未来发生问题。

神户制钢社长川崎博也在公开内部报告前，周五向日本经济产业省制造产业局长多田明弘提供了该报告。

“澄清彼公司关于这一事件原因的想法，是恢复信心的重要一步，”多田明弘在公布这一报告时对川崎博也称。“我希望得到适当的解释。”

神户制钢还指定了一个外部调查团队，将在年底前向管理层提交调查报告。消息人士告诉路透，该公司社长川崎博也等高管将在公司接到调查报告后，决定是否辞职以承担数据造假丑闻的责任。

“考虑到这起丑闻的严重性，我们预计高层管理人员将被开除，”券商Jefferies驻东京的分析师Thanh Haham周五在一份报告中写道，没有提及这一幕何时可能出现。

神户制钢也是美国司法部调查的对象。其部分产品的日本工业标准(JIS)认证已被撤销，并失去了一些客户。

该公司表示截至周五，525家受影响客户中有474家未发现安全问题，或者他们的产品被神户制钢认为是安全的。

该公司曾表示，它还不能完全说明窜改数据丑闻将对其财务产生什么影响。上周，神户制钢决定撤回本年度财测，此前预期本年度将是三年来首现全年获利。

自从一个月前披露数据造假以来，神户制钢的股价下跌了近五分之一。

该公司股价周五上涨近2%，而日经指数.N225为下跌0.8%。

神户制钢的营收与产品图表：tmsnrt.rs/2hjhf1X

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