FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：神户制钢造假检讨报告出炉 归咎于急功近利及欠缺质量控制
频道
专题
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
特朗普亚洲行
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
阿里巴巴“双11”启动三分钟即破百亿元 较去年同期缩短一半
中国财经
阿里巴巴“双11”启动三分钟即破百亿元 较去年同期缩短一半
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
深度分析
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年11月10日 / 上午11点04分 / 更新于 19 小时前

焦点：神户制钢造假检讨报告出炉 归咎于急功近利及欠缺质量控制

1 分钟阅读

路透东京11月10日 - 神户制钢(5406.T)周五表示，质量把关不周，同时将焦点放在获利，是公司数据普遍造假的成因；造假事件已经造成全球汽车及飞机制造商供应链大地震。

2017年10月24日，日本Moka，一名工人经过神户制钢的企业标识。REUTERS/Minami Funakoshi

这家日本第三大钢铁业者承诺，将扩大自动化经营，并重新整顿质量控制体系，以期能从日本史上最大企业丑闻之一翻身；过去两个会计年度神户制钢都录得亏损。

这家拥有112年历史的公司上月承认，员工篡改产品数据的时间至少有十年之久，这导致全球汽车、飞机等制造商赶忙检查其产品的安全性或性能是否因此受累。

目前尚未发现因数据造假事件导致安全性的问题，此事件主要是涉及到假造产品的强度及耐用性证明。

日本经济产业省上月命令神户制钢提供数据造假的详细解释，并说明将采取什么措施以防范未来发生问题。

神户制钢社长川崎博也在公开内部报告前，周五向日本经济产业省制造产业局长多田明弘提供了该报告。

“澄清彼公司关于这一事件原因的想法，是恢复信心的重要一步，”多田明弘在公布这一报告时对川崎博也称。“我希望得到适当的解释。”

神户制钢还指定了一个外部调查团队，将在年底前向管理层提交调查报告。消息人士告诉路透，该公司社长川崎博也等高管将在公司接到调查报告后，决定是否辞职以承担数据造假丑闻的责任。

“考虑到这起丑闻的严重性，我们预计高层管理人员将被开除，”券商Jefferies驻东京的分析师Thanh Haham周五在一份报告中写道，没有提及这一幕何时可能出现。

神户制钢也是美国司法部调查的对象。其部分产品的日本工业标准(JIS)认证已被撤销，并失去了一些客户。

该公司表示截至周五，525家受影响客户中有474家未发现安全问题，或者他们的产品被神户制钢认为是安全的。

该公司曾表示，它还不能完全说明窜改数据丑闻将对其财务产生什么影响。上周，神户制钢决定撤回本年度财测，此前预期本年度将是三年来首现全年获利。

自从一个月前披露数据造假以来，神户制钢的股价下跌了近五分之一。

该公司股价周五上涨近2%，而日经指数.N225为下跌0.8%。

神户制钢的营收与产品图表：tmsnrt.rs/2hjhf1X

(完)

编译 张明钧/于春红/张涛；审校 刘秀红/高琦/白云

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below