焦点：本周市场突变 意味2018年对冲基金跟随趋势难有上乘表现

路透伦敦2月7日 - 本周全球市场的剧烈波动，打乱了趋势跟随型对冲基金本的脚步，其中一些基金已经悉数回吐了年初靓丽开局中所取得的收益。

在此之前，在宽松货币政策的支持下，市场“融涨(melt-up)”，那些跟随市场平稳走势的投资者获得了丰厚收益，尽管主要央行已经表示计划收紧政策。不过路透接触的基金经理表示，这一趋势在本周戛然而止,并没有导致投资者恐慌。

汇丰控股(HSBC)于2月2日止当周收集的业绩统计数据显示，1月份一些追踪趋势的基金取得了双位数的涨幅。而在2017年，由人管理的对冲基金的业绩击败了这些电脑驱动的基金。

据汇丰控股汇编的数据，1月份五支表现最好的基金中，有四支采用算法策略，只有一支是由人管理的。

在这些程序化趋势跟随基金中，有位于荷兰的Tulip Trend Fund，截至1月31日涨了14.4%。另一支基金Cantab Capital Partners Quantitative Fund截至1月26日上涨了9.2%。

根据网站介绍，Aspect Capital的Diversified基金1月上涨了8.8%，瑞典Lynx Asset Management基金1月上涨了8.6%。

但通胀上升担忧可能促使央行在货币政策方面更快速地踩刹车，这引发了获利回吐潮，使得美股在周一经历了七年来最糟糕的一天，与此同时波动率大涨，趋势追随者受到冲击。

摩根士丹利在报告中称，随着抛盘加速以及波动率上升，对冲基金通过对冲止损，同时还减少对杠杆的使用。

由于相关趋势持续的时间越长，追随趋势的基金对他们仓位的投资就会越多，当中包括使用杠杆加大押注，因此这样的下跌带来的痛楚也就更为强烈。

**枯萎的郁金香**

Progressive Capital Partners的Thomas Kummer称，Tulip基金是回吐涨幅的基金之一。Tulip基金因与其荷兰交易顾问故乡的关系而命名，该基金由Progressive Capital Partners管理。

“该基金周五下跌了大约6%，周一又跌了13%左右(估计)，”Kummer称。

Dunn Capital公司也会很痛苦，旗下WMA Institutional UCITS基金曾在1月底大涨10.1%。

“和其他追随趋势的基金一样，我们已经回吐了WMA策略在1月取得的获利，”Dunn的欧洲业务执行董事Kaastrup-Larsen说。

他补充说，“当很多板块同时发生大幅逆转时”，可以预见到这种策略会有这样的结果。

与此同时，Lynx网站显示，旗下基金周二收盘时下跌11.3%。

GAM Systematic公司联席主管Anthony Lawler告诉路透，这波跌势不大可能让基金经理的思路有太多变化。该公司管理着Cantab基金。

“过去几天的逆转走势不会吓到追随系统性趋势的经理人，因为这样的跌势在一个市场周期内并不出人意料，并且我们的风险管理是立足于长远考虑的，”他说。(完)