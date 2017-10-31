焦点：新西兰政府将在未来数周内宣布央行改革计划--财长

路透惠灵顿10月31日 - 新西兰财政部长罗伯逊周二表示，工党领导的新政府将在未来几周内宣布央行评估计划和时间框架，希望拓宽央行的政策目标，在原有的通胀之外再加入就业目标。

资料图片：2017年6月2日，新西兰元纸币。REUTERS/Thomas White

罗伯逊表示，政府从美国和澳洲得到启发，考虑让新西兰央行转向承担双重责任。

他说，将维持当前1-3%的通胀率目标区间，不会寻求具体的就业目标。他们还希望把央行总裁作为唯一决策者的做法改为由委员会来决定政策。

由于失业率已然较低，分析师预计这种调整短期内不会大幅改变新西兰央行的政策方向，但将强化其数年内维持利率在纪录低位的立场。

“我们十分清楚我们想要做出的改变，有必要结合央行其他职责看待这些改变，所以我们将在未来几周公布检视计划和相关时间安排，”罗伯逊对新西兰电台表示。

“中期我们将继续执行既定的政策目标。”

新西兰元兑美元持平在0.6873，比9月23日大选之前下滑了6.4%。

罗伯逊说，他对近期新西兰元的下滑并不“特别”担心，并称在政府更替之际这种波动是正常的。

新西兰政府计划重新评估央行法案，把就业纳入央行政策目标，这与政府提出的经济为所有新西兰人服务的目标相一致。

这些变革意味着新西兰央行的重大转变。它在1989年成为全球第一个采用通胀目标的央行。

“我们希望厘清央行的角色，不仅限于极其重要的通胀管理，还包括整体经济健康，”罗伯逊表示。

分析师表示，央行扩大关注范围的程度，主要取决于明年3月谁将被任命为新任央行总裁。

罗伯逊也表示，政府正在寻求央行治理方面的改变，并将考虑像其他国家一样公布会议记录，以增加透明度。(完)