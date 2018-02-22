焦点：日本生命保险投资长称“金发女孩”市况料近尾声 将逢高售股

路透东京2月22日 - 日本生命保险投资长(CIO)大関洋(Hiroshi Ozeki)周四向路透表示，该公司可能在日股近一步上涨时卖出日本股票，因“金发女孩”市况延烧预期心理带动的风险资产涨势接近尾声。

大関洋并称，日本生命保险同时预期，美元兑日圆可能会进一步走贬，但该公司已经准备好在美元跌破105日圆时买进美元。

本月稍早的一波卖盘令全球股市大受震撼，此前美国公布强劲的薪资数据引发通胀可能加速疑虑，令美国借款成本仍将获得控制的市场普遍观点受到动摇。

尽管全球股市在过去一周左右回升，日本生命保险预期风险资产可能再度大跌。

大関洋指出，市场预期中的“金发女孩”市况，是经济不致于过热、也不至于过冷，上述预期的假设基础是三大形势温和发展：经济温和成长、通胀温和上升、以及资产价格温和走高。

“这三个温和形势发展只要有一个消失，市场就会修正，”他说道。

“自安倍经济学(2012年)问世以来，我们对日股的立场一直就是‘逢低吸纳’。但是随着日股估值高企，我们不再加码股票组合。”

“鉴于金发女孩市场进入尾声，我们不得不为股价大跌做好准备，”他表示。

并称，日本生命保险预计美元/日圆有可能进一步下跌，但是鉴于该货币对正逼近基于购买力平价的公允价值水准，该公司准备在105日圆下方买入美元。

美元兑日圆JPY=上周跌至15个月低位105.545日圆，去年底时报112.71日圆。

他还表示，日本生命保险尚未预见会有重大市场崩溃情况发生，但补充称，当全球三大央行，也即美联储、欧洲央行和日本央行的资产负债表合计总额开始缩减时，市场将面临真正的考验。

目前，虽然美联储开始缩表，但欧洲央行和日本央行仍在大举购债。

“(继最近的市场动荡之后，)大家都想要了解是否有哪里形成了任何泡沫...我认为，公债是最贵的，然后将是公债泡沫的破裂，即便不是马上就破，”他并称。

日本生命保险的总资产规模为67.4万亿(兆)日圆(6,300亿美元)。(完)