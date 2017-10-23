焦点：来宝集团同意把油液业务售予维多 预警第三季亏损12亿美元

路透新加坡10月23日 - 陷入困境的来宝集团(NOBG.SI)同意把油液业务出售给维多公司，获得约5.8亿美元的现金收益，这是其减债策略的一部分；来宝并警告称第三季或大规模亏损。来宝的油液业务主要集中在美洲。

资料图片：2015年8月，新加坡，投资者会面活动现场的来宝集团企业标识。REUTERS/Edgar Su

来宝曾是亚洲最大的商品贸易商，经历两年的危机困扰后，该集团如今正在裁减岗位并出售资产，旨在削减债务并赢得贷款人的支持。来宝在7月同意把规模较小的天然气和电力业务出售给摩科瑞(Mercuria)，以便把重心放在核心的亚洲煤炭交易和液化天然气(LNG)业务上。

野村除日本以外亚洲流动信用分析主管Annisa Lee称，该资产出售乃预料中事，持续的营业亏损是该集团“更长期的担忧”。

“我觉得问题是他们何时才能基本上扭亏为盈，这相当重要。如果他们能提供更多详情，比如他们还能出售什么资产，那会更好，”她说。

总部位于香港的来宝集团2015年2月陷入危机，当时研究机构Iceberg Research质疑其帐户，来宝后来又因大宗商品价格下跌而遭受挫折。

尽管来宝坚信自己的账目没有问题，但此番波折导致其股价大跌、信用评级被降、一系列资产减记，并引发筹资和管理层变化。来宝市值从2015年2月的60亿美元降至不到4亿美元。

来宝警告称，截至9月的三个月，总净亏损为11至12.5亿美元，指因非现金亏损以及基本交易的结果。4-6月的三个月净亏损为17.5亿美元。

来宝股价周一曾跌10%，今年迄今累计跌80%。

来宝一直在与核心放款银行商谈，争取支持一笔20亿美元信贷，担保品为来宝的库存和营运资本。

来宝表示出售油液业务的总收入将会在14亿美元，扣掉约8.36亿美元债务后，现金收入将会在5.8亿美元左右。

今年8月债信评级机构标普和穆迪均调降了来宝的债信评级，指具有高度违约风险。

维多将来宝集团的油液业务收入囊中后，将巩固它作为主要石油贸易商的地位。(完)