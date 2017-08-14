热点聚焦：朝鲜工厂忙着生产“中国制造”服装并销往全球--贸易商

路透丹东8月13日 - 中国边境城市丹东的贸易商及企业对路透表示，中国纺织品公司正在越来越多地跨境利用朝鲜工厂劳动力成本低廉的优势。

他们表示，朝鲜生产的服装被贴上“中国制造”的标签，出口到全球各地。

利用朝鲜生产低成本服装并在全球范围内销售，这种做法表明，虽然联合国制裁措施前所未有地严厉，但每关上一扇门，就会有另一扇门为朝鲜打开。联合国因为朝鲜的导弹及核计划而对其施加制裁，但其中却并不包括禁止纺织品出口。

“我们的订单来自世界各地，”一位在丹东的朝鲜族中国商人说。中国与朝鲜的贸易多数通过丹东这座边境城市。和路透在本篇报导中采访的许多人一样，因为事涉敏感问题，这位商人也要求匿名。

该人士表示，丹东有数十家服装代理机构在营业，充当服装供应方与美国、欧洲、日本、韩国、加拿大以及俄罗斯买家之间的中介。

“我们会询问与我们合作的中国供应方，他们是否打算对客户坦白--有时候最终买家并不会意识到，他们的服装是在朝鲜生产的。这事情极为敏感，”他说。

根据大韩贸易投资振兴公司(KOTRA)数据，纺织品是2016年朝鲜第二大出口产品，仅次于煤和其他矿产。2016年朝鲜总出口成长4.6%至28.2亿美元。

本月稍早公布的联合国最新制裁决议，已经完全禁止朝鲜煤出口。

朝鲜纺织品工业欣欣向荣，显示赤贫的朝鲜已通过有限度地接受市场改革，适应了2006年首次核试验以来的各种制裁措施。当地纺织业也显示出朝鲜仰赖中国作为经济命脉的程度，尽管美国总统特朗普不断施压北京当局进一步箝制邻国的武器开发计划。

中国海关总署新闻发言人黄颂平向记者表示，中国今年上半年对朝鲜出口成长近三成至16.7亿美元，很大程度是由织物材料及其他不在联合国禁运名单上的劳力密集产品所带动。

中国供应商将生产服装所需的布料及其他原材料跨境运往朝鲜工厂进行加工。

**工厂机器轰鸣**

澳洲运动服饰品牌Rip Curl去年曾公开道歉，因发现有些标着“中国制造”的滑雪装备实际上是在朝鲜成衣工厂生产的。Rip Curl将之归咎于差劲的供应商转包给“未经核准的分包商”。

但丹东的贸易商和代理商表示，这是一个很普遍的做法。

一位曾在平壤生活的中国贸易商称，在朝鲜生产服装可以节省至多75%的成本。

这些在朝鲜的工厂部分位于靠近丹东边境的Siniuju市，其他一些则位于平壤以外地区。中国贸易商和商人称，做好的服装通常直接从朝鲜运往中国港口，之后再运往全球其他地区。

据荷兰GPI Consultancy，朝鲜大约有15家大型服装出口企业--每家都在全国运营着好几家工厂，以及数十家中等规模的服装出口企业，这些企业都帮助海外企业在朝鲜做生意。

朝鲜境内的工厂都属于国有。贸易商和代理商表示，服装厂似乎全在开工。

“我们一直试图在朝鲜生产部分服装，但目前那里的工厂全已被预订，”一位大连工厂的朝鲜族女商人称。从大连到丹东只需坐两个小时火车。

“朝鲜工人每天生产的衣服能比中国工人多30%，”这位女商人表示。

“在朝鲜，工人不能想去厕所就去，不然他们认为这会拖慢整个生产线的速度。”

“他们与只是为了钱而工作的中国工人不同。朝鲜人有另一种态度--他们认为自己是在为国家、为领导人工作。”

他们的薪水也远低于其他许多亚洲国家。在位于朝韩边境、目前已经关闭的开城工业园区，朝鲜工人的平均月薪最低约为75美元，平均为160美元左右，中国工厂工人平均月薪在450-750美元之间。而且开城还是与韩国共同运营、薪资经过了韩国方面的协商，远高于其他朝鲜城市。

**朝鲜劳工在中国的现况**

中国服饰制造商使用朝鲜纺织厂的情况日益增加，即使这些制造商将工厂外移至孟加拉、越南与柬埔寨等国。

“中国现在的薪资太高了。难怪有许多订单都转到朝鲜，”丹东市一名从事纺织业的朝鲜族女商人表示。

中国纺织公司也在中国聘雇了许多廉价的朝鲜工人。

朝鲜仰赖海外劳工赚钱回流，特别是联合国制裁已阻断一些其他的出口获利来源。联合国表示，这些劳工的薪资大多汇回朝鲜，资助平壤当局野心勃勃的核计划与导弹计划。

联合国本月对朝鲜实施新制裁，禁止使用朝鲜劳工的国家增加朝鲜劳工人数。

中国官方并未公布在本国工厂与餐厅工作的朝鲜劳工人数，不过根据中国人民大学朝鲜问题专家成晓河，该数字已从两三年前的高峰期下滑。

“然而，雇用朝鲜工人很麻烦，”该名朝鲜族女商人表示。“你需要有正确的配置。他们的生活空间必须完全与外界隔绝，你必须提供一间教室让他们每天上课。他们有自己的医生、护士、厨师及每天教他们朝鲜思想意识的老师。”

路透所造访的一间丹东服装厂聘请了40名朝鲜工人。他们满足客户规模较小的订单，这些客户对供应链要求更为严格，明确要求不得在朝鲜境内生产。

这家工厂老板表示，朝鲜工人在中国所赚得的工资约2,000元人民币(约300美元)，为中国劳工平均薪资的一半左右。

他说，朝鲜工人可以留下大约三分之一的工资，其余则交给朝鲜政府。工厂一般轮班工作的时间为早上七点半至晚间十点左右。(完)