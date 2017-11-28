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焦点：OECD预估全球经济增速明年触顶 警告债务升至危险水位
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2017年11月28日 / 上午10点31分 / 1 天前

焦点：OECD预估全球经济增速明年触顶 警告债务升至危险水位

1 分钟阅读

路透巴黎11月28日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，明年全球经济增速料在八年高位触顶，投资缺乏效率而债务水位升至危险水位，令经济增速改善空间受限。

资料图片：2012年10月，日本横滨湾集装箱码头的吊机和货轮。REUTERS/Issei Kato

OECD在最新展望中表示，今年全球经济增速料为3.6%，明年升至3.7%，然后2019年降至3.6%。

OECD上修今年成长预估，9月时预估为3.5%。明年增速预估则维持不变。

“目前情况看来十分不错，但除非民间部门活动增强，资本存量重振，促成实质薪资上升，否则我们将无法维持目前的增速，”OECD首席经济学家曼恩(Catherine Mann)向路透表示。

“还有工作要做，我们仍然轻松停留在已公布的经济数据上，(但)这些数据得到了财政和货币政策的支持，”她补充说。

曼恩说，特别是公司没有投入足够资金来弥补现有资产的折旧，更不用说为了进一步的成长而进行额外投资。

尽管民间投资疲弱，但许多国家的家庭和企业都在纷纷借入廉价债务，随着央行收紧货币政策，他们将陷入麻烦。

**前景好坏不一**

凭借十年来的最强劲增长，欧元区今年的增长率料将超过其他主要发达经济体，达到2.4%，到2018年预计放缓至2.1%，2019年降至1.9%。

今年9月，OECD预计今年欧元区增长2.1%，明年增长1.9%。

缘于减税预期，OECD小幅调升美国明年经济增长率至2.5%，今年为2.2%，预期2019年将会减慢至2.1%。

OECD调降今年日本经济增长率至1.5%，且预期恢复预算紧缩后增速会放缓。OECD维持明年1.2%的增长率预估不变，预期2019年将放缓至1.0%。

不过该组织警告指出，日本公债规模已经超过GDP的220%，存在严重风险，要有全面计划来维持对日本财政可持续性的信心。

OECD维持对中国的预估不变，预期2018年经济增速将较今年的6.8%放缓至6.6%，2019年将为6.4%，因出口减慢。(完)

编译 蔡美珍/张涛/孙茉莉 审校 艾茂林/白云

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