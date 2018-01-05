焦点：投资人看好石油类股 但须注意其与油价走势间的落差

路透伦敦1月5日 - 投资人越来越相信，2018将会是石油类股出头天的一年。

资料图片：2015年9月，美国俄克拉荷马州Guthrie，Devon Energy Production旗下油田的一部抽油机。REUTERS/Nick Oxford

尽管大型能源企业的股价自2017年中以来就已经上涨，但一直没有跟上原油市场复苏的脚步，因而出现历史上罕见的表现落差。大型石油股表现也落后于整体股价指数。

关于原油价格大涨能否持续的不确定性，以及对电动车不断推进将损及石油长期需求等疑虑，仍笼罩在石油业头上。

图表：油价和能源股表现 tmsnrt.rs/2CwQKLG

但投资者和一系列全球性银行认为，与2014-15年间的大跌相比，油价前景更加光明，再加上能源企业的利润和现金流量在经历三年严重下降后转为回升，这些都可能标志着转折点的出现。

“2017年对于投资者而言十分艰难，但现在能源行业出现了真正的机会，”贝莱德大宗商品收益投资信托基金的投资组合经理Olivia Markham说道。她表示，由于近些年投资急剧下降造成供应紧张，预计到2020年油价将缓步上涨。

近几周，瑞银、加拿大皇家银行和摩根大通都对石油行业的前景作出了十分乐观的预期，而巴克莱分析师周四预测，欧洲综合石油类股的获利较第三季或增长20%。

乐观人士提到一些情况的进展，比如皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)在11月将公司到2020年的现金流量预估从250亿上调至300亿美元，油价预估为每桶60美元。

“这将是不可思议的一年。自由现金流规模处于10年来最高水平，预示2018年前景喜人，”Bernstein在对欧洲大油企的展望中说道。

去年的数据很惨淡，主要因为上半年的低迷表现。追踪主要石油公司股票的MSCI明晟全球能源股指数仅上涨1.3%，即便布兰特原油涨至两年半高点。涵盖了壳牌、道达尔(TOTF.PA)、BP(BP.L)和意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)等个股的欧洲石油和天然气板块在该地区股市的表现最差。

**油价是否能维持毫无信心**

大型石油企业的股价通常与他们开采的石油价格同步，但去年这种关联性被打破。自6月以来，MSCI明晟股指上涨了20%，但布兰特原油在石油输出国组织(OPEC)及其他主要产油国同意减产后大涨50%，至每桶68美元左右。

2018年大型能源企业料将连续第五年削减探测石油天然气方面的支出，他们决心继续维持在油价大跌时期实施的投资纪律。

由于美国页岩油产量预计将大幅增长，外界对于油价是否能维持在当前水平心存疑虑。

“无论是市场，还是石油生产商，对于油价的可持续性都毫无信心，因为谁也没有触碰资本支出或投资计划。所有人都等着摸清当前的情况，”意大利基金管理公司Banor SIM的股市主管Angelo Meda表示。

石油巨头不仅削减开支，还进行数以万计的裁员，并出售资产，以此应对油价下跌。虽然油价近期有所反弹，但仍远低于2011-14年期间每桶100美元以上的价位。这些节省开支的举措已经帮助油企的获利在最近几个季度明显上升。

石油板块能否在2018年延续股价涨势，并缩小与油价表现之间的落差，关键在于市场愿意相信，如果油价再度回落，这些油企仍能够保持良好盈利。

“从这一点看，这关系到投资者是否认为石油业确实有所改变的问题，也就是即使宏观环境帮不上忙，油企是否依然可以实现获利改善。”高盛的石油股分析师Peter Hackworth说道。

除了欧洲石油巨头拥有强劲的现金流，美国石油开采商和生产商开始出现资本纪律迹象，也预也反映出，该行业今年发展料更好。

高盛预测大型油企2018年的回报率将达到13%，从而超过布兰特原油9%的预估涨幅。（完）