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焦点：OPEC预计油市2018年末将重新平衡 减产正在消除过剩供应
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December 14, 2017 / 1:34 AM / 2 days ago

焦点：OPEC预计油市2018年末将重新平衡 减产正在消除过剩供应

1 分钟阅读

路透伦敦12月13日 - 石油输出国组织(OPEC)预计，2018年末全球原油市场将恢复平衡，该组织与其他产油国的减产协议将继续削减库存，即便美国和其他产油国增加产量。

2017年9月22日，维也纳，石油输出国组织（OPEC）会议现场摆放的标识。REUTERS/Leonhard Foeger

OPEC在月报中预计，明年全球对OPEC原油的需求将为每日3,315万桶，较上次预测调降27万桶/日，部分原因是美国产出增加。

OPEC表示，根据独立数据源评估，OPEC的11月产量为3,245万桶/日，低于上述的2018年需求预估，较10月减少约13.3万桶/日。

此前OPEC、俄罗斯及其他一些非OPEC产油国决定把减产协议延长至2018年底，以完成消除全球原油过剩供应的目标。全球原油供应过剩是从2014年开始逐渐积聚的。

“这应当会导致全球过剩库存进一步减少，使得市场到2018年末恢复平衡，”OPEC在报告中称。

报告发布后，油价扩大稍早涨幅，交投在每桶64美元附近，接近2015年以来的最高位，OPEC牵头的减产举措和英国一输油管线意外关闭也为油价带来支持。油价目前仍只有2014年中期水平的一半左右。

OPEC称，10月发达经济体的库存减少3,700万桶至29.48亿桶，虽较五年平均水平高出1.37亿桶，但仍进一步表明供应过剩情况在缓和。

OPEC确定的目标是把库存降至五年平均水平。

**进一步减产**

基于第二手消息来源的OPEC产量数据显示，11月减产执行率在本就很高的基础上进一步上升。

据路透计算，11个OPEC成员国的减产协议执行率升至121%，高于本来就超出100%的10月份水平。

OPEC成员国自行报告的数据显示，产量有一些较大的意外降幅。

如果OPEC维持11月份的产量水平，而且其他条件保持不变，市场明年可能出现大约70万桶/日的供应缺口，显示库存将进一步消耗以满足需求。

上月报告预计的供应缺口约为83万桶/天。(完)

编译 张涛/侯雪苹/王灿；审校 戴素萍/李爽/郑茵

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