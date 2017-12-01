焦点：OPEC延长减产协议后 亚洲炼厂增加北美原油订单

路透新加坡12月1日 - 石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯刚刚决定将减产协议延长至2018年底，亚洲炼厂就立马做出反应，询问从加勒比海地区和墨西哥湾运输原油的交易。

资料图片：2016年6月，经过新加坡南部海域的油轮。REUTERS/Edgar Su

OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国的减产协议今年1月开始生效，原定于2018年3月到期，但周四时他们将该协议延长至2018年底。

但尽管OPEC和俄罗斯在努力收紧市场，原油供应还是很充裕。

油轮运营商称，甚至在延长减产的决定周四正式宣布之前，全球最大消费地区亚洲的炼厂们就已经在询问来自墨西哥湾和更广泛加勒比地区的原油船货，特别是美国、墨西哥、委内瑞拉和哥伦比亚。

“亚洲方面有很多关于墨西哥湾和加勒比地区油轮船货的询盘。既然我们知道了OPEC将延长减产，那么这些询盘正在转变为订单，”一位专门经营原油长途运输的经纪人称。因未获授权向媒体透露正在进行的洽谈，这位经纪人要求匿名。

墨西哥湾及加勒比海对北亚及新加坡的石油供应 tmsnrt.rs/2ANyJvq

**谢谢OPEC**

OPEC和俄罗斯减产以支撑油价的最大问题，在于这使得美国产出及市占增加。

汤森路透EIKON航运数据显示，从墨西哥湾及加勒比海地区对亚洲主要石油消费市场中国、日本、韩国、台湾及新加坡等地的出口已然大增，从1月OPEC主导减产开始实施的约50万桶/日，跳升至11月及12月的逾120万桶/日。

其中美国对亚洲出口的增幅最大，而美国产出则是拜页岩油业者之赐大增。

新加Strong Petroleum原油贸易总经理Oystein Berentsen表示，“随着OPEC减产，页岩油产出相应增加，因此美国的确有可能扩大对亚洲出口。”

根据官方数据，美国石油产出上周触及968万桶/日的历史新高。

“(OPEC及其盟友减产的)真正赢家是美国生产商，”迪拜Freight Investor Services燃料油经纪人Matt Stanley表示。

顾问公司Rystad Energy预期，今年美国产量将达到990万桶/日，接近产油大国俄罗斯与沙特的水平。

北美对亚洲的原油供应增加，船运公司将因此受益，因为这是全球最长的贸易航线之一，这表示油轮在海上航行时间较久。

美亚航线的距离至少比中东到中国、日本、韩国、台湾与新加坡等亚洲主要交易枢纽的距离多出一倍。

“我们认为(北美到亚洲的)‘新贸易’将会持续发展，对船运业来说长期看多，”主要油轮业者Frontline Management执行长Robert Hvide Macleod表示。

OPEC持续减产的涟漪效应也将影响炼厂产量。美国原油质地相对较轻甜，中东产油国出口的原油则是较酸且厚重。

澳洲Industrial Info Resources Oceania石油研究员Mike Petrut表示，OPEC重质原油减产与美国轻质原油供应增加的消长，意味着亚洲炼厂的汽油产量料将增加，而燃料油这类重质油品的产出将会下降。

美国原油产量图表： tmsnrt.rs/2AKQbAU

(完)