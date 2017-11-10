（更正）分析：OPEC减产带旺美国-亚洲石油贸易 原油航运商久旱逢甘霖

（更正：因译文有误，第八段改为“2018年下半年”，非“2018年第二季”）

资料图片：2016年6月，途经新加坡南部海域的多艘油轮。REUTERS/Edgar Su

路透11月9日 - 对陷于困境的全球航运业者而言，石油输出国组织(OPEC)减产，导致美国石油出口至亚洲数量大增，或许正是天上掉下的礼物，未来一年运往中国、印度及其他主要石油进口国的大批原油运费率皆大幅攀高。

Frontline(FRO.OL)、Euronav (EUAV.BR)及Gener8 Maritime (GNRT.N)等油轮公司目前仍在努力走出连续五年费率疲软及获利下滑的窘境，在大量新建超级油轮陆续下水后，这些油轮公司也面临更多财务压力。

但OPEC减产协议的高执行率，让原本乏人问津的美国-亚洲航线涌入需求。

“亚洲需求上升的影响不会在下两季以强劲获利呈现，因为仍存在运能过剩的问题，”船运经纪商Charles R. Weber Company的油轮研究主管George Los称。

“但是到2018年年中及2019年，这将会对超大型油轮(VLCC)费率造成明显影响。”

根据汤森路透数据，将美国原油从墨西哥湾运往新加坡，这条相对较新的航线运费自8月以来已经上涨超过50%，11月9日报每吨15.54美元。

从中东到亚洲这条较为传统航线的运费也上涨了近48%。汤森路透数据显示，自年初以来美国-亚洲航线的运量增长近两倍，9月时达到500万桶。

“随着从美国往亚洲出口的增长，对我们业务的利好影响将在2018年下半年以及往后感觉到，”比利时油轮运营商Euronav的发言人Brian Gallagher表示。

Carnegie分析师Ola Ekern Rugsveen表示，VLCC的即期运费均价已经从夏季的每天10,000美元，涨到9-10月时的30,000美元。

**OPEC减产**

不到两年之前，美国取消了实施达40年之久的原油出口禁令，此后石油出口活跃。随着一年前OPEC开始减产，美国的石油出口进一步受到激励，今年9月达到210万桶/日。

随着伊朗和沙特暂时将分歧搁置一边，10月31日由OPEC供应的布兰特原油较美国原油升水上涨至将近7美元，为逾两年最高。以往沙特与伊朗之间的分歧影响了OPEC减产行动的效果。

中国利用价差扩大之际，今年1-9月从美国进口了11.5万桶/日的原油，相比之下，去年1-8月仅进口一笔不到100万桶的美国原油船货。

全球第三大石油进口国印度在今年稍早表示，将首次进口美国原油。汤森路透石油研究与预估指出，今年头八个月美国对亚洲的整体原油出口达到约26.1万桶/日，是2016年的逾十倍。

根据船运经纪商VesselsValue的数据，截至今年9月，共有30艘巨型油轮(装运量在190-220万桶)下水。这些油轮是过去十年间当油价接近每桶200美元时所下的制造定单。

巨型油轮的现货装运价格目前大体相同于一年前水平，但较2015年29.81美元/吨的峰值下降了48%。

“我们现在正处在船队数量明显增长的时期，将有相当数量的新装运能力进入市场，这限制了船运市场的进一步上涨。”Frontline的高管Lars Barstad表示。

“在船队数量停止增长以前，我们对未来几个季度的市场走势保持谨慎。但到了2018年下半年，我们认为市场供需将出现改善。”（完）