焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低

路透伦敦12月4日 - 路透调查发现，石油输出国组织(OPEC)的11月产出下降30万桶/日至5月以来最低水平，因安哥拉与伊拉克出口大幅减少、减产协议执行率较高以及库存下降。

资料图片：2012年9月，伊拉克Nassiriya油田，一名工人在调整管道阀门。REUTERS/Atef Hassan

路透调查发现，OPEC对减产协议的执行率从10月的92%上升至112%。主要出口国沙特的产量低于其配额目标，除了厄瓜多尔、加蓬和阿联酋以外，其他OPEC国家的产量亦低于各自的目标水平。

根据与俄罗斯等非OPEC产油国达成的协议，OPEC目前减产约120万桶/日。

油价目前接近两年高点，受到库存下降、需求强劲和较高减产执行率的支撑。产油国在11月30日的会议上同意把减产协议延长至2018年底，符合外界预期。

“基于最近的情况，新年伊始我们可以相对乐观，”石油经纪商PVM的Tamas Varga称。“上周四会议的结果看来具有建设性。”

11月安哥拉产量下降10万桶/日，降幅最高，出口降至13个月低点。

伊拉克产量降幅排第二。10月中旬伊拉克北部产出和出口都下降，当时伊拉克军队从库尔德武装分子手中夺回油田控制权。上月北部地区的产出和出口继续下降。

调查显示，伊拉克南部出口11月提高至350万桶/日，但尚不足以完全抵消北部的下降。

根据路透调查，这是伊拉克减产协议执行率最高的一个月。

调查显示，委内瑞拉石油产量在OPEC目标下方进一步下降，11月出口和炼厂运营都下降。

阿尔及利亚产量连续第二个月下滑，因进行计划中的油田维护。

据调查，免于减产的尼日利亚和利比亚11月产量也都减少。

尼日利亚产量减少4万桶/日。该国供应量最大的夸伊博(Qua Iboe)原油在11月安排出口五批船货，是正常水平的一半。

利比亚产量下滑3万桶/日，由于抗议示威活动影响Wintershall油田的产量。利比亚的石油产量仍不稳定，平均产量低于今年早些时候的水平。

OPEC在上周的会议上同意限制尼日利亚和利比亚2018年的产量。

根据调查中的消息人士，沙特减产3万桶/日，更加低于OPEC目标。

OPEC去年宣布产量目标为3,250万桶/日。该目标把此后暂退OPEC的印尼包含在内，但不包括最新加入的赤道几内亚。

根据调查，11月产量平均为3,235万桶/日，较除去印尼及不包括赤道几内亚的调整后目标高出约60万桶/日。

据路透调查，计入赤道几内亚的11月OPEC总产量为3,248万桶/日，较10月下降30万桶/日，为5月以来的最低水平。5月产量为3,244万桶/日。

路透调查基于外部消息人士提供的船运数据、汤森路透数据、以及油企、OPEC与咨询公司提供的信息。(完)