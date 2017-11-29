焦点：OPEC等产油国有望延长减产至全年 但6月再评估或带来变数

路透维也纳11月28日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周二表示，OPEC和俄罗斯有望把石油减产协议延至2018年全年，但6月还可以评估该协议。之前俄罗斯表示担心市场可能过热。

资料图片：2016年1月，伊拉克南部巴士拉的Al-Sheiba炼油厂，一名工人在检查管线阀门。REUTERS/Essam Al-Sudani

两位OPEC消息人士称表示，OPEC和俄罗斯等非OPEC国家代表组成的联合委员会给出这一建议，但该提议还有待周三该委员会中部长们的批准，以及周四OPEC全体会议批准。

受此消息影响，油价连跌两日，因市场可能把该消息解读为减产只延长三个月至2018年6月，而非明年全年。

OPEC、俄罗斯及其他几个产油国目前每日减产约180万桶，直到2018年3月，周四各国石油部长将开会讨论延长该协议。

“这场会议不会很容易，我们总是考虑各种情形，”阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周二在迪拜称。他到达维也纳时称，2018年全年减产仍是主要的可能情形，但不是唯一的可能。

市场此前大多预期OPEC将延长减产行动至2018年底，以支撑油价并清理全球过剩库存，但最近几天出现了疑虑。

OPEC领导国沙特曾暗示，希望油价在每桶60美元左右，因该国准备将沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)上市，而且仍在应对庞大的财政赤字问题。

将于2018年3月举行总统选举的俄罗斯也需要油价上涨。不过俄国官员表示，也担心卢布过于强劲，可能削弱该国经济竞争力。

油价最近上涨之际，美国生产商大规模对未来生产做对冲，令人担心美国页岩油产量再次大增。美国未参与全球减产。

“俄罗斯支持延长减产，”一名OPEC消息人士称。

高盛周二在一份报告中表示，OPEC会议的结果并不确定，因布兰特原油已升至每桶63美元上方。高盛是大宗商品交易和石油生产商对冲最活跃的银行之一。

“目前距减产协议到期还有四个月，且油市再平衡的进程加快，现在推动延长减产协议九个月，与此前的减产效果应靠数据衡量的言论不符。”

高盛主要对手之一的花旗则称，预计主要产油国会尽早结束减产。

“OPEC和俄罗斯都将认识到它们正失去市场份额，因此回归较有竞争的环境对他们更有利。花旗商品研究主管Ed MorseEd Morse对路透表示。

**逐渐提高产出**

高盛指出本周油价可能进一步走低，因市场已消化减产延长九个月的影响。

“我们仍预计OPEC和俄罗斯将从4月后逐渐增加产量。”高盛并称，“因此若宣布只延长六个月，一开始似乎仍将比我们的预期要利好一些。”

俄罗斯上周五称，准备支持减产协议延长，但延长时间仍有待确定。

路透周一报导称，埃克森美孚(XOM.N)牵头的俄罗斯某大型生产项目准备从明年开始将产量提高四分之一。

该项目不受全球减产协议约束，但上述计划意味着俄罗斯的减产努力遇挫。

埃克森美孚项目的参与者包括俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)。俄油执行长谢琴(Igor Sechin)是俄罗斯总统普京的亲密盟友，一直批评俄罗斯政府与石油输出国组织(OPEC)的减产协议。

接近OPEC与俄罗斯谈判的消息人士对路透称，俄方希望微调协议措辞，加入在全球库存大幅下降时重新评估协议的条款。

供应协议计划将工业化国家的石油库存降至五年平均水平。最新的数据显示，OPEC取得的进展已经过半，OPEC消息人士称有望在2018年6月后实现上述目标。(完)