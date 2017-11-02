焦点：若实现碳减排目标 全球四分之一炼油厂恐将倒闭--报告

路透伦敦11月2日 - 周四发布的一份报告称，如果各国达到减少化石燃料使用目标来应对气候变暖问题，那么到2035年，全球恐将有四分之一的炼油厂关门大吉。

资料图片：2014年3月，美国费城，凯雷集团旗下炼厂远景。REUTERS/David M. Parrott

电动汽车销量猛增与内燃机和喷气发动机的能效提升，料将在未来几十年减缓对汽油、柴油和航空燃料等燃油的需求，从而可能令精炼利润承压。

与此同时，各国政府在未来几年还将出台法律，限制向大气排放二氧化碳，以期达成联合国2015年巴黎气候变化大会设定的目标。

智库Carbon Tracker、瑞典投资基金AP7和丹麦退休基金PKA联合撰写的报告称，因此，在此期间，雪佛龙(CVX.N)、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)、法国道达尔(TOTF.PA)和中国最大的精练商中石化等企业都可能遭遇精炼利润萎缩70%甚至更多。

这份研究是根据国际能源署(IEA)的“450情境”(450 Scenario)，限制全球暖化的程度在摄氏2度之内，据此2020至2035年间石油需求将下滑23%。

根据此一假设情境，尽管亚洲及中东新增炼厂，只需要用到62%的全球产能就可满足需求，当前则是约80%。将原油转换成炼制品的获利也将缩水。

报告称，这意味着2016年炼厂产能中大约有四分之一必须关闭，相当于每日约2,470万桶的石油需求。

对于发达经济体而言，预料石油需求将比发展中经济体更早触顶，炼油厂关闭的情形可能会更为明显。此外，现代化、复杂的炼厂可以生产质量更高、更为环保的燃料，其状况将会好过老旧炼厂。

爱丁堡谘询机构Wood Mackenzie研究副总裁Alan Gelder表示，“达成温室效应控制在摄氏2度以内的结果，对于炼油产业的不利程度远远大过行业上游，因这会导致结构性的产能过剩，并造成炼制获利惨淡的情况，这个问题只能通过持续缩减产能来解决。”Wood Mackenzie亦参与撰写该报告。

但现在来看，达到减排目标似乎还比较遥远。周二公布的一篇报告称，全球排放水平料将比2030年的目标高出30%。

虽然壳牌等石油企业承认，到2020年代末，像汽油等一些燃油的需求可能会触顶，但他们预计重型运输、航空和化工生产等领域的石油需求强劲态势还将持续几十年。

报告作者估计，到2035年，炼油企业的总体未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)或将比2015年的大约1,470亿美元下降逾50%。

“我们认为，潜在投资者应对所有新的炼油厂投资保持谨慎，”报告称。

“当需求增长停滞并转为负增长时，新投资将有无法赚到足够回报的风险。”

今年稍早，智库Carbon Tracker和一些投资者在一份报告中警告称，如果各国政府坚持国际气候目标，则石油巨头在石油和天然气项目上的数万亿美元投资到2025年可能变得没有必要。

全球气候目标下的炼油业：reut.rs/2h5k9Yi

(完)