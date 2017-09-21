FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：俄罗斯又一家银行请求救助 但市场料定不会有整体银行业危机
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年9月21日 / 凌晨4点32分 / 1 个月前

焦点：俄罗斯又一家银行请求救助 但市场料定不会有整体银行业危机

1 分钟阅读

9月20日，莫斯科，俄罗斯B&N银行总部，一名男子走下台阶。REUTERS/Grigory Dukor

路透莫斯科9月20日 - 俄罗斯按资产计第12大银行B&N已寻求央行救助，距离另一家俄罗斯银行Otkritie得到救助才过去三周时间。

该国央行确认，正在就这一请求与B&N银行所有者进行磋商，近期将作出决定，并称此前已经向这家银行进行了紧急现金注入操作。

目前尚无蔓延迹象，银行业内幕人士称，尽管引发B&N以及Otkritie危机的问题有冲击其他银行业者的可能，但只有少数银行易受影响，引发更广泛危机的风险较小。

B&N银行是俄罗斯亿万富翁Mikhail Gutseriev及其家族所控制的一家控股公司旗下资产，并不在央行的系统重要性银行名单之列。该行称，低估了扩张行动中所购买业务自带的问题。

“我们的目标是，在央行的支持下...对本行进行有效的财务重组，”B&N银行总裁Mikail Shishkhanov称。根据评等机构惠誉，该行资产占俄罗斯银行业系统的2%。

B&N银行在声明中称，一年前就启动了与俄罗斯央行关于如何解决该行问题的商谈。

俄罗斯银行业本已因经济放缓而承压，他们的坏账在过去三年上升，而西方国家的制裁又令俄罗斯经济进一步放缓程度。

由于央行迫使银行为不良贷款进行更严格的拨备，同时利率较低导致利差收紧，导致一些银行的财务状况恶化。

央行上月接管了俄罗斯最大的民营银行Otkritie，并称其可能需要最多69亿美元的援助，为该国迄今最大规模的援助。

一位伦敦的基金经理及一位俄罗斯资深银行家均表示，目前看显然Otkritie并非个例，还有更多的银行可能破产。

**市场反应平淡**

在传出B&N Bank寻求纾困的消息后，俄罗斯综合金融类股指数.MICEXFNL近持平，表现落后大盘。

投资人反应淡漠是因认为，银行业的问题限于为数不多的几家中型民营银行，而非行业普遍的问题。

“没有恐慌性卖压，卢布没什么波动，银行间拆借市场也没有问题，大家都知道问题在哪。”俄罗斯一家券商的交易员说。

分析师称，俄罗斯银行业的多数资产都握在国营银行手中，这些银行情况稳健得多，目前也未面临风险。

一名知悉B&N Bank和央行讨论的消息人士称，双方的磋商重点在于该银行的股东们将贡献多少现金来援助。消息人士要求不要具名。(完)

编译 刘秀红/侯雪苹/张若琪 审校 孙茉莉/汪红英/杜明霞

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below