焦点：俄罗斯又一家银行请求救助 但市场料定不会有整体银行业危机

路透莫斯科9月20日 - 俄罗斯按资产计第12大银行B&N已寻求央行救助，距离另一家俄罗斯银行Otkritie得到救助才过去三周时间。

该国央行确认，正在就这一请求与B&N银行所有者进行磋商，近期将作出决定，并称此前已经向这家银行进行了紧急现金注入操作。

目前尚无蔓延迹象，银行业内幕人士称，尽管引发B&N以及Otkritie危机的问题有冲击其他银行业者的可能，但只有少数银行易受影响，引发更广泛危机的风险较小。

B&N银行是俄罗斯亿万富翁Mikhail Gutseriev及其家族所控制的一家控股公司旗下资产，并不在央行的系统重要性银行名单之列。该行称，低估了扩张行动中所购买业务自带的问题。

“我们的目标是，在央行的支持下...对本行进行有效的财务重组，”B&N银行总裁Mikail Shishkhanov称。根据评等机构惠誉，该行资产占俄罗斯银行业系统的2%。

B&N银行在声明中称，一年前就启动了与俄罗斯央行关于如何解决该行问题的商谈。

俄罗斯银行业本已因经济放缓而承压，他们的坏账在过去三年上升，而西方国家的制裁又令俄罗斯经济进一步放缓程度。

由于央行迫使银行为不良贷款进行更严格的拨备，同时利率较低导致利差收紧，导致一些银行的财务状况恶化。

央行上月接管了俄罗斯最大的民营银行Otkritie，并称其可能需要最多69亿美元的援助，为该国迄今最大规模的援助。

一位伦敦的基金经理及一位俄罗斯资深银行家均表示，目前看显然Otkritie并非个例，还有更多的银行可能破产。

**市场反应平淡**

在传出B&N Bank寻求纾困的消息后，俄罗斯综合金融类股指数.MICEXFNL近持平，表现落后大盘。

投资人反应淡漠是因认为，银行业的问题限于为数不多的几家中型民营银行，而非行业普遍的问题。

“没有恐慌性卖压，卢布没什么波动，银行间拆借市场也没有问题，大家都知道问题在哪。”俄罗斯一家券商的交易员说。

分析师称，俄罗斯银行业的多数资产都握在国营银行手中，这些银行情况稳健得多，目前也未面临风险。

一名知悉B&N Bank和央行讨论的消息人士称，双方的磋商重点在于该银行的股东们将贡献多少现金来援助。消息人士要求不要具名。(完)