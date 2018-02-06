焦点：俄罗斯优质原油大量供应中国 欧洲买家不满

路透莫斯科2月5日 - 欧洲炼厂威胁要减少采购俄罗斯石油。为了与石油输出国组织(OPEC)及美国在快速增长的亚洲市场争夺份额，莫斯科将大量原油转而运往中国，导致其供应欧洲的原油质量下降。

据接近欧洲炼厂的贸易商和消息人士称，俄罗斯旗舰乌拉尔原油的品质恶化，已促使多个买家正在评估购买量和价格。

在与西方国家关系趋于冷淡之际，俄罗斯与渴求能源的中国建立了更紧密的联系。

波兰最大炼油商PKN Orlen副总裁Miroslaw Kochalski在接受采访时对路透说，他公司购买的乌拉尔原油质量发生变化，可能会影响未来的交易。“这为与合作伙伴进行谈判提供了契机，同时也涉及价格条件，”Kochalski表示。

据与路透交谈的业内消息人士称，业内其他的乌拉尔原油买家也持同样态度。

俄罗斯能源部和俄罗斯石油管道运输公司(Transneft)(TRNF_p.MM)都承认乌拉尔原油存在质量不佳的问题。

到达欧洲客户的乌拉尔石油是由不同来源的石油混合而成，混合过程在俄罗斯管道系统内部进行。这种混合油的品质取决于较高质量和较低质量成分的相对比例。

路透从业内消息人士处获得的乌拉尔原油化学成分数据显示，本月出口至欧洲的石油接近俄罗斯国有标准监督机构Rosstandart确定的质量标准区间低端。

交易员和了解欧洲炼油厂情况的消息人士称，乌拉尔原油质量下降抑制了价格，促使买家思考减少购买量的可能性。

至少有五位交易员称，他们认为乌拉尔原油受到影响，因为之前被混入乌拉尔原油的较高质量原油正转而输往东方，进入向中国等亚洲市场出口原油的东西伯利亚-太平洋石油管道(ESPO)。

“就目前而言，俄罗斯大部分轻质低硫原油都供给中国市场，而西方买家不得不接受剩下的原油，”一位业内消息人士对路透称。

俄罗斯能源部承认，乌拉尔原油的质量过去几年一直在下降，但表示这是因为老旧油田正在枯竭。

俄罗斯石油管道运营商Transneft(TRNF_p.MM)也表示原油质量在下降。但发言人Igor Dyomin称，迄今为止还没有客户抱怨质量问题，质量处于容许范围内。

**价格差异**

上周出炉的数据显示，俄罗斯12月连续第10个月成为中国最大原油供应国，2017年亦连续第二年成为最大供应国。

由于对中国的出口跳增，经俄罗斯西部港口的乌拉尔原油海运出口，在2018年将降至2000年代初期以来的最低水平，这是衡量俄罗斯石油行业重心如何向亚洲倾斜的一项指标。

根据路透计算，2017年期间，ESPO混合原油价格较乌拉尔原油平均每桶高出3美元。

原油品质是按硫含量、比重高低及密度大小来衡量。通常，硫含量和比重越高，原油的品质就越低，炼油的难度就更大。

至于硫含量，国家标准要求低于1.8%。

Transneft发言人Dyomin称，今年经Druzhba管道的乌拉尔原油硫含量料在1.7-1.8%，比重料为最高875公斤/立方米(与广泛使用30.2度的API比重指标接近)。

俄罗斯能源部在电邮中称，基于其评估，“明年乌拉尔原油的硫含量将仍在标准范围内(不超过1.8%)，不会对俄罗斯石油的出口价格产生负面影响。”

俄罗斯石油出口： tmsnrt.rs/2EJx5dG (完)