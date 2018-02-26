（更正）焦点：俄罗斯仍为中国第一大原油供应国 因输油管扩大对中方供应

（更正：因译文有误，内文倒数第一段改为“2017年美国对中国出口石油平均约15.3万桶/日”，非“2017年美国平均出口约15.3万桶/日”）

路透北京2月24日 - 数据显示，俄罗斯在1月继续稳居中国最大的原油供应国。扩大后横跨西伯利亚的输油管开始启用后，为2018年供应写下强劲开局；另外，中国也释出更多原油进口配额给独立炼厂。

安哥拉和伊拉克分别是中国1月的第二及第三原油大供应国，挤下了沙特阿拉伯。沙特是2017年的中国第二大原油供应国。

中国海关总署周六数据显示，1月份俄罗斯对中国的原油供应量为567万吨，或每日134万桶，较上年同期增加23.4%。

去年12月，中国自俄罗斯的原油进口量为每日119.4万桶。

上个月的数据显示，2017年俄罗斯连续第二年成为中国最大的原油供应国，供应量较OPEC最大成员国沙特阿拉伯高约15万桶/日。

俄罗斯对中国的强劲出口正值第二条东西伯利亚-太平洋石油管道(ESPO)及中国支线1月份投入商业运营之际。

安哥拉成为中国第二大石油供应国，1月份供应原油468万吨，或110万桶/日，同比下降5.4%。

中国从伊拉克进口原油445万吨，或105万桶/日，同比增加28%。

沙特阿拉伯1月份向中国供应原油429万吨，或101万桶/日，同比下降15%，去年12月为111万桶/日。

即使如此，今年沙特对中国的出口仍料将升至纪录水准，因沙特阿美对中国海油以及中国北方工业公司(NORINCO)所属的华锦炼厂增加供应。

上月中国原油进口总量同比飙升20%，至纪录高位957万桶/日，刷新917万桶/日的前高。

海关数据也显示，上月中国自美国进口原油劲增至201万吨，或约472,508桶/日，上年同期仅257,861吨。

2017年美国对中国出口石油平均约15.3万桶/日，得益于OPEC牵头的减产行动。(完)