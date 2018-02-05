焦点：韩国法院减轻三星集团接班人刑期并给予缓刑 李在镕获释

路透首尔2月5日 - 一韩国上诉法院周一给予三星集团接班人李在镕缓刑，使其在遭羁押一年之后获释。这起行贿丑闻使韩国前总统朴槿惠落马。

首尔高等法院因贿赂与侵占等罪行判决李在镕两年半徒刑，是下级法院原本量刑的一半，法院并给予缓刑，意味着只要他素行良好，将可不用服满刑期。

李在镕今年49岁，是三星集团的接班人。自去年2月以来他一直被羁押。

从首尔拘留中心出来时，李在镕表示被拘禁的日子是有用的。

“对于没有展示好的一面，我向大家再度表示歉意。这一年的时间真的非常珍贵，我对自己进行了反省，”李在镕对媒体表示。

李在镕还表示，需要去探望病中的父亲李健熙(LeeKun-hee)。2014年李健熙罹患心脏病。

“东家回归是件好事情，”HMC Investment & Securities股票分析师Greg Roh说，“...在这样一个快速变化的时代，东家回来设定标准，可能是好事。”

三星电子逆转稍早的跌势收高0.5%，相比之下韩国股市.KS11下跌1.3%。

去年8月地方法院裁定李在镕行贿，以及盗用公款等其他罪名成立。

但上诉法院表示，李在镕并未请求任何这类协助。其并称，仅有36亿韩元(331万美元)的付款算是行贿，而非地方法院所说的72亿韩元。

主审的资深法官Cheong Hyung-sik并表示，李在镕卷入前韩国总统朴槿惠闺密门的性质属于“消极的屈从于政治势力”。

“朴槿惠威胁三星电子高层主管，”该名法官说道。“被告提供贿款，知道这是支持“(其闺密之女)的贿赂，但这是拒绝不了的。”

检方未立即置评。李在镕的律师Lee In-jae称，李在镕将向最高法院提起上诉，寻求推翻判决。

李在镕在当庭宣判时未显露任何表情。

检方原本寻求判处李在镕12年监禁。

近一年的羁押结束后，李在镕有望继续担任现有职务，包括三星电子董事等。

“三星电子需要恢复丢掉的全球网络、全球投资和并购动力，这都是李在镕的主要职责。尽管李在镕料不会立刻掀起什么大浪，但这都是需要做的事情，”调研公司CEO Score负责人Park Ju-gun说道。

尽管李在镕已获释，但部分律师称污名可能会长期跟随着他。

“舆论会激化，人们会一直认为三星的李在镕和朴槿惠之间有些利益交换，”律所Jung的一名律所Lee Jung-jae说道。(完)