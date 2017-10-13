FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
（重发）焦点：韩国三星电子第三季获利料创新高 因芯片行情强劲
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年10月13日 / 凌晨2点14分 / 8 天前

（重发）焦点：韩国三星电子第三季获利料创新高 因芯片行情强劲

（调整标题措辞）

1 分钟阅读

路透首尔10月13日 - 韩国科技业巨擘三星电子(005930.KS)周五发布业绩初估称，第三季营业利润可能较上年同期增长近两倍，创下新高，并优于分析师预期，因内存芯片价格强劲可能推高了利润率。

资料图片：2014年10月，多人查看手机的身影投射在屏幕上的三星电子企业标识上。REUTERS/Dado Ruvic

三星电子股价在周五开盘后不久旋即触及274万韩元的新高，因寄望内存芯片需求日益增加，2017年获利可望创纪录。

“内存芯片已经进入一个美丽新世界。供应增加的速度已大大放慢，同时需求超出预期，从而迅速提振了价格。”IBK Investment & Securities分析师Kim Woon-ho称。

“尽管近来股价已见急升，但这仍未反映所有的预估获利增加。”

分析师称，9月中旬推出的盖乐世Note 8智能手机销售火爆，提振了移动业务获利；去年三星电子付出高昂代价停售发生起火事件的Note 7手机，该企业现已从此事的打击中恢复过来。

预计三星电子最快将在10月底宣布未来三年新的股东回报政策，届时将公布第三季业绩。

三星电子表示，第三季营业利润或为14.5万亿韩元(128.1亿美元)。汤森路透访问的20位分析师平均预估为14.3万亿韩元。

第三季营收料较上年同期料增长29.7%至62万亿韩元。分析师平均预估为62.1万亿韩元。

三星并未详细说明7-9月业绩表现，将在10月末公布细节。分析师预期，芯片业务将推动三星录得创纪录的整体获利。

数据提供商TrendForce旗下的DRAMeXchange部门称，2018年全球对DRAM芯片的强劲需求将继续超过供应，因三星和第二大记忆体芯片厂商SK海力士(000660.KS)的新厂料在2019年前不会投产；此外，截至9月NAND闪存的需求则连续第六季超过供应。

供苹果新手机使用的有机发光二极体(OLED)面板的销售增长，也支撑了第四季获利创纪录新高的预期。

三星先前曾表示，Note8预购量为Note系列的史上最高。

0022GMT时，三星股价下跌0.8%，因投资者获利了结，大盘综合股价指数则持平。(完)

编译 张若琪/王琛/戴素萍 审校 郑茵/龚芳/陈宗琦

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below