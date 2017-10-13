（重发）焦点：韩国三星电子第三季获利料创新高 因芯片行情强劲

路透首尔10月13日 - 韩国科技业巨擘三星电子(005930.KS)周五发布业绩初估称，第三季营业利润可能较上年同期增长近两倍，创下新高，并优于分析师预期，因内存芯片价格强劲可能推高了利润率。

资料图片：2014年10月，多人查看手机的身影投射在屏幕上的三星电子企业标识上。REUTERS/Dado Ruvic

三星电子股价在周五开盘后不久旋即触及274万韩元的新高，因寄望内存芯片需求日益增加，2017年获利可望创纪录。

“内存芯片已经进入一个美丽新世界。供应增加的速度已大大放慢，同时需求超出预期，从而迅速提振了价格。”IBK Investment & Securities分析师Kim Woon-ho称。

“尽管近来股价已见急升，但这仍未反映所有的预估获利增加。”

分析师称，9月中旬推出的盖乐世Note 8智能手机销售火爆，提振了移动业务获利；去年三星电子付出高昂代价停售发生起火事件的Note 7手机，该企业现已从此事的打击中恢复过来。

预计三星电子最快将在10月底宣布未来三年新的股东回报政策，届时将公布第三季业绩。

三星电子表示，第三季营业利润或为14.5万亿韩元(128.1亿美元)。汤森路透访问的20位分析师平均预估为14.3万亿韩元。

第三季营收料较上年同期料增长29.7%至62万亿韩元。分析师平均预估为62.1万亿韩元。

三星并未详细说明7-9月业绩表现，将在10月末公布细节。分析师预期，芯片业务将推动三星录得创纪录的整体获利。

数据提供商TrendForce旗下的DRAMeXchange部门称，2018年全球对DRAM芯片的强劲需求将继续超过供应，因三星和第二大记忆体芯片厂商SK海力士(000660.KS)的新厂料在2019年前不会投产；此外，截至9月NAND闪存的需求则连续第六季超过供应。

供苹果新手机使用的有机发光二极体(OLED)面板的销售增长，也支撑了第四季获利创纪录新高的预期。

三星先前曾表示，Note8预购量为Note系列的史上最高。

0022GMT时，三星股价下跌0.8%，因投资者获利了结，大盘综合股价指数则持平。(完)