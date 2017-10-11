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焦点：内存芯片需求强劲 三星第三季获利有望创纪录最高
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2017年10月11日 / 凌晨1点43分 / 7 天前

焦点：内存芯片需求强劲 三星第三季获利有望创纪录最高

1 分钟阅读

资料图片：2016年10月，纽约三星837体验店内的企业标识。REUTERS/Andrew Kelly

路透首尔10月11日 - 由于内存芯片市场强劲，以及移动部门获利摆脱去年放弃Note7造成的打击而回升，韩国三星电子(005930.KS)周五公布的业绩初估料显示第三季获利创纪录最高。

存在起火隐患的Note7智能手机惨败，现在已成了三星的遥远记忆，今年迄今这家韩国科技巨头的股价上涨了近50%，市值接近其最高水平。

这家世界上最大的内存芯片和手机制造商，是半导体市场兴旺的主要受益者。移动设备和服务器需要更强的处理能力，刺激内存芯片需求。

分析师表示，9月中旬推出的最新型Galaxy Note 8手机销量良好，可能也会进一步提振三星电子的表现。

“三星的估值相对于全球其它竞争者来说仍较低，”未来资产大宇证券分析师Doh Hyun-woo说。

“第四季获利将全面改善，2018年会继续提升。”

据汤森路透对19位分析师调查得来的数据，三星电子7-9月营业利润预计会升至14.3万亿韩元(125.1亿美元)。这几乎相当于去年同期5.2万亿韩元的三倍，也稍高于前一季度14.1万亿韩元的水平。

三星电子将在周五早间公布获利指引。

数据提供商TrendForce旗下的DRAMeXchange部门称，2018年全球对DRAM芯片的强劲需求将继续超过供应，截至9月NAND闪存的需求连续第六季超过供应。

三星的手机部门第三季营业利润料约为3万亿韩元，2016年第三季仅为1,000亿韩元。盖乐世Note8智能手机的预购量为Note系列最高。

分析师表示，液晶显示器(LCD)面板价格下跌以及一次性成本，可能在第三季打压三星的显示器业务。

然而，显示器业务或将在第四季改善，受助于用于苹果新款智能手机的有机发光二极体(OLED)面板的销售。

三星将在周五公布7-9月营收和营业利润初估，10月末公布详细业绩。(完)

编译 张涛/王洋/王兴亚；审校 蔡美珍/张若琪

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