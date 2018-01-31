焦点：三星电子公布拆股计划 芯片业务繁荣推动全年获利创纪录

路透首尔1月31日 - 三星电子(005930.KS)表示，预计2018年记忆体芯片需求依然强劲。同时公司宣布，在所谓的记忆体芯片“超级周期”推动下年度获利创纪录，且公司将按50：1的比例拆股。

在公布大规模拆股计划后，这家韩国企业巨头的股价涨逾8%。公司称，希望公司股票“能为更多人购买，为更大范围内的投资者派发股息”。

上述乐观业绩展望发布之际，投资者正在寻找是否有迹象说明，这场近年来提升芯片厂商利润的全球半导体业务大幅扩张已接近尾声。

“中长期而言，三星预计元器件业务需求将因新的应用而增长，”三星在周三的声明中称。

“该公司预测，随着盖乐世S9发布，在旗舰产品销售增长带动下，第一季移动业务获利将改善。”

在第四季出彩业绩的带动下，该公司2017年营业利润达53.7万亿韩元，刷新了2013年创下的36.8万亿韩元的纪录。

三星在监管文件中称，截至12月三个月的营业利润同比增长64%至15.15万亿韩元(141.3亿美元)，与公司的预测相符。

芯片业务是三星去年的头号收入源。

三星报告2017年获利为创纪录的35.2万亿韩元，其中光第四季获利同比就增长了一倍有余。

三星电子的移动部门第四季获利2.4万亿韩元，低于上年同期的2.5万亿韩元。

数据提供商Counterpoint研究主管Tom Kang指出，在欧亚等市场面临来自中国对手的竞争，令三星智能手机业务前景充满不确定性；2018年三星移动部门出货预计较2017年增长约1-2%。

三星电子的显示器部门第四季获利1.4万亿韩元，高于上年同期的1.3万亿韩元。

分析师预期，在供应苹果iPhone手机和三星自家手机的有机发光二极管(OLED)显示屏销售带动下，三星电子显示器部门今年的获利有望增长。

三星电子周三还宣布年终每股派息21,500韩元，作为其早前宣布的股东回报计划的一部分。(完)