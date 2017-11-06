焦点：沙特王储藉肃贪巩固大权 逮捕Alwaleed王子等高官

路透利雅德11月6日 - 沙特王储藉由肃贪行动巩固大权，逮捕多名皇室成员、政府部长及投资人，其中包括知名亿万富翁Alwaleed bin Tala。

资料图片：2017年10月24日，利雅得，沙特王储萨勒曼参加未来投资计划会议。REUTERS/Hamad I Mohammed

Alwaleed王子为现任国王的侄子，拥有投资公司Kingdom Holding 4280.SE，并投资花旗集团(C.N)及推特(TWTR.N)等企业。三名高层官员周日对路透表示，共有11名沙特王子、四名现任部长及数十名前部长被拘捕。

在这波针对沙特政经界菁英人士的肃贪行动当中，国民警卫队部长Miteb bin Abdullah bin Abdulaziz王子也成为目标，由Khaled bin Ayyaf王子接任其职位。

一名官员对路透表示，对Alwaleed王子的指控包括洗钱、对政府官员贿赂及勒索；而对Miteb王子的指控则为侵吞公款、聘用影子雇员及把合同授予自己的公司。

沙特股指.TASI周五盘中一度挫低，但终场收高；部分投资人看好这波整治长期而言将有助于改革行动。

油价在周一亚洲盘触及2015年7月以来最高水平，因市场趋紧，及沙特王储藉反贪行动巩固权力。

萨勒曼国王周六晚间发布政令成立反腐委员会，并由王储萨勒曼(Mohammed bin Salman)担任该委员会主席，之后不久即传出反腐行动的消息。王储萨勒曼现年32岁，是萨勒曼国王之子。

新的反腐委员会被赋予广泛的权力，包括调查案件、签发逮捕令和限制出境令以及没收财产等。

分析师称，逮捕行动是王储为巩固地位、清除权势人物而先发制人。

在6月的一场宫廷政变中，王储萨勒曼将前王储兼内政大臣Mohammed bin Nayef赶下台。

**改革**

分析师表示，此次清除行动不仅仅是出于反腐，而是为消除王储萨勒曼雄心勃勃的改革计划的反对者。他的改革计划受到沙特年轻一代的拥护，但受到了那些守旧人士的抵制。

王储萨勒曼还削减了部分领域的政府开支，并计划大量出售国有资产，包括将国有石油巨头沙特阿美的部分股票在国际市场上公开发行。

他还领导沙特与也门进行已有两年之久的战争，并与邻国卡塔尔断交。他的批评者称，这两个举动都是危险的冒险主义。

新加坡拉惹勒南国际关系研究学院(S. Rajaratnam School of International Studies，RSIS)的资深学者James Dorsey说，这场最新的整治活动打破了沙特统治家族听从多数人意见的传统。

“王储萨勒曼并没有建立联盟，而是加强了自己对统治家族、军方和国民警卫队的铁腕控制，以对抗统治家族内部以及军方对他的改革及也门战争似乎越来越普遍的反对，”他说。

但学者Joseph Kechichian说，阿勒沙特(Al Saud)家族的利益仍将受到保护。

“国王萨勒曼及其法定继承人王储萨勒曼都一心致力于此。他们希望而且似乎决心要付诸实施的是，通过逐渐的灌输，实现统治制度的现代化，不仅要考虑到2030年的愿景，还要顾及之后的发展，”他说。

很多沙特民众赞扬这次打击行动是期待已经的。

**多人被捕**

一位沙特官员称，前利雅得市长Turki bin Abdullah王子被拘捕，罪名是在利雅得地铁工程中涉嫌贪污，并利用自己的影响力将合同给予自己的公司。

这位官员还称，前财政部长、沙特阿美的董事Ibrahim al-Assaf也被拘捕，被控在麦加大清真寺扩建项目中挪用公款，并利用自己和职位和内部消息购买土地。

其他遭到拘捕的人士包括了下台的经济部长Adel Fakieh。人们在推特上盛赞某些部长遭到逮捕，一些人将之冠称为“长刀之夜”，即纳粹德国在1934年发动的政权清算行动。

沙特本拉登建设集团主席Bakr bin Laden，以及MBC电视网的拥有者Alwaleed al-Ibrahim亦遭拘捕。

消息人士表示，至少有一些遭拘捕的人士是被安置在利雅德外交区的丽思卡尔顿酒店内。

该酒店的外部大门周日早上已关闭，警卫驱离一位路透记者，称已因安全理由而关闭，不过有私家车和救护车从后面的入口进入。(完)