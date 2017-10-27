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焦点：东南亚和印度大力发展煤炭发电 进口料将跳增
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2017年10月27日 / 凌晨4点59分 / 1 天内

焦点：东南亚和印度大力发展煤炭发电 进口料将跳增

1 分钟阅读

路透新加坡10月26日 - 国际能源署(IEA)和Wood Mackenzie的预估显示，随着中国为治理污染而减少煤炭使用，东南亚和印度将填补这一空缺，推动全球煤炭需求直到2040年。

资料图片：2014年4月，印度古吉拉特邦蒙德拉港煤炭码头，一名工人在向煤堆上喷水。REUTERS/Amit Dave

未来几十年的煤炭新增使用量中，印度和东南亚将占大部分，因他们的电力供应依赖煤炭这种最便宜的能源之一，尽管对于污染的忧虑导致几个项目推迟。

IEA本周在东南亚展望报告中说，(东南亚的)煤炭消耗量料将保持强劲，并不仅仅由于它比天然气便宜很多，还因为煤炭项目的建设更为方便，不用像天然气那样需要建造耗资不菲的基础设施。

该机构预计，到2040年东南亚将新增约100吉瓦(GW)的火力发电能力，总装机容量将达到160吉瓦，其中40%的新增发电能力将来自印尼。

IEA称，到那时，约一半的电厂将使用超临界技术或超超临界技术，效能会从目前的33%提升至38%，但仍低于国际标准。

东南亚燃煤发电机组到2040年将增加逾一倍tmsnrt.rs/2yONtZC

该机构称，东南亚到2040年将成为煤炭净进口地区，该地区煤炭产量将降至约3.75亿煤当量吨，需求则每年增长3.7%至3.87亿煤当量吨。

IEA称，越南到2040年会成为该地区最大的进口国，该国已于近期超越泰国，成为东南亚第二大煤炭消费国。

Wood Mackenzie预测，东南亚的动力煤进口量到2035年会较当前的8,500万吨，增长逾一倍至2.26亿吨。

该咨询机构预估显示，同期南亚进口将增长72%至2.84亿吨，其中包括印度、孟加拉和巴基斯坦。

据Wood Mackenzie，相比之下，北亚进口则下降14%至2.74亿吨，中国进口下降约40%至1.03亿吨。

“煤仍是最便宜的发电科技，尽管我们看到煤的发展有些倒退，”Wood Mackenzie煤/气市场分析师Kiah Wei Giam在新加坡国际能源周上表示。

但他表示，至少在2025年以前，煤炭需求前景仍光明，除非可再生能源和电池变得具有成本竞争力。

公众反对也推迟了泰国、缅甸和菲律宾的燃煤电厂项目。

东南亚地区按用途分煤炭需求增长图表：tmsnrt.rs/2yPLiVC

(完)

编译 郑茵/侯雪苹/李爽 审校 许娜/李春喜/杜明霞

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