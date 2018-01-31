焦点：红杉资本计划成立80亿美元全球基金 瞄准中国投资人--消息

路透香港1月31日 - 熟知计划内容的消息人士向路透表示，红杉资本(Sequoia Capital)打算在其史上最大规模的筹资行动中筹措多达80亿美元，并将目光瞄准中国投资人；红杉资本是谷歌(GOOGL.O)及苹果(AAPL.O)等科技业巨擘的初期投资者。

手上握有的资金越多，将协助这个硅谷风险投资业巨擘分散投资重心，从初期至成长阶段的投资，到首次公开上市(IPO)前的融资等等；目前草创企业的估值急速窜升，有部分是因为日本软银(9984.T)旗下930亿美元愿景基金的资金推助。

香港一名熟悉红杉资本策略的投行人士表示，“科技业资金充沛。必须得要有更大规模的战备资金。”

这些消息人士表示，关于新的全球基金，红杉资本正试图吸引中国的投资人；中国财富管理公司、保险业者、以及其他机构投资人资金来源不断增加，他们又力图提高在另类资产的回报，因此当地基金经理人料将从中获益。

这些知情人士透露，红杉资本中国创始合伙人、中国最知名的风险资本家之一沈南鹏，正积极为该全球化基金洽谈潜在投资者，包括有政府背景的投资者在内。由于筹资计划保密，消息人士不愿具名。

不过其中一位消息人士谨慎指出，新基金的规模也有可能更低一些，在50-60亿美元。

红杉资本对筹资事宜不予置评。

据数据提供商Preqin，红杉资本2016年为一只全球化成长基金筹资20亿美元，这也是该公司当时最大的一笔筹资。

但随着投资周期的拉长，很多科技公司选择较往常更长时间内保持私营状态，比如优步和阿里巴巴旗下蚂蚁金服和爱彼迎(Airbnb)等，风投和私募股权公司目前都在争相圈定更大规模的现金池。

Preqin数据显示，去年仅后期投资的平均价值就飙升了40%。

软银的愿景基金作为全球最大的私募股权基金，在初创企业估值飙升方面出力不少。

据汤森路透的数据，自2016年成立以来，其已经向全球的初创企业投资了逾90亿美元，其中包括向共享办公企业WeWork投资49亿美元，以及向印度电子商务平台Flipkart投资11亿美元。

据其中一位消息人士，红杉资本还在挖掘中东和日本等地区的投资者。另一位消息人士则指出，其将继续聚焦于科技、医疗、消费和媒体行业，主要是美国、中国和印度的公司。

两位消息人士称，2005年由沈南鹏成立的红杉资本中国基金，也在其第五支人民币基金中筹集最多150亿元人民币(23.7亿美元)，投资于中国本土的初创公司。

红杉资本中国基金拒绝就沈南鹏在最新的全球基金或其第五支人民币基金中的职位发表评论。

红杉资本在中国有逾300项投资，涉及阿里巴巴(BABA.N)、滴滴出行和美团点评等公司。(完)