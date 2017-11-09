焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易

路透北京/上海11月9日 - 美国总统特朗普回到美国的时候，可以声称自己首次访问北京就拿下了超过2,500亿美元的商业合作协议。这些协议最终是否能达到如此规模，则是另外的问题。

2017年11月9日，北京，美国总统特朗普和中国国家主席习近平在人民大会党会见中美企业家。REUTERS/Damir Sagolj

在特朗普和中国国家主席习近平的见证下，美国飞机制造商波音(BA.N)、美国通用电气(GE) (GE.N)和芯片巨头高通(QCOM.O)在北京与中方伙伴签署了数以十亿美元计的协议。

“这的确是一个奇迹，”中国商务部长钟山在北京的一场记者会上表示。

这些总计达2,500亿美元的商业合作协议，凸显特朗普急于让外界看到他在努力解决与中国之间的贸易逆差问题。他长期抱怨该问题，周四更是称之高得“令人震惊”。

特朗普上周加大了对中国对美巨额贸易顺差的批评力度，称其是“令人尴尬”和“可怕”的。9月份中国对美国贸易顺差为346亿美元。

但美国企业在中国的很多长期担忧仍然存在，包括无法自由准入中国市场、网络安全以及中共党组织扩大在外企中的影响力等。

“这显示出我们拥有强大、充满活力的双边经济关系，但我们仍然需要关注公平竞争，因为美国企业在中国从商仍处劣势，”美国商会会长William Zarit告诉路透。

Facebook Inc (FB.O)和谷歌(Google)(GOOG.O)等美国科技公司在中国基本被封；美国福特汽车(Ford)(F.N)和通用汽车(General Motors) (GM.N)等汽车生产商必须通过在中国的合资企业运营；好莱坞影片在中国也面临严格的配额体系。

**提高整体数字**

国事访问中通常都是如此，许多交易都包装成“不具约束力的”协议，缺乏细节或只是延续现有合作，帮助提高整体数字。

高通与小米、OPPO和Vivo三家中国手机制造商签署了价值120亿美元不具约束力的备忘录，高通称与这三家企业有着“长久关系”。高通有超过半数的营收来自中国。

波音在中国签署了370亿美元商业协议。

“看看其中有多少过去的协议/采购订单被包装进来，这是很有趣的。中国在反覆兜售同样的协议方面可是行家里手，”墨西哥前驻华大使Jorge Guajardo发推文称。

不过，特朗普周四确实力促习近平改善两国之间的贸易收支。

“美国必须调整政策，因为与中国的贸易已经远远落后，坦白地说与许多其他国家也是这样，”他对记者说，并称前几届美国政府坐视贸易“失去平衡”。

“我们必须解决这个问题，”他说。

当被问及这些商业合作协议是否能在一定程度上帮助解决美国对中国的贸易担忧时，企业高管抱持谨慎乐观态度。

“总体而言，给人的感觉是这是一件好事，很不错，”参加代表团的一名驻上海律师Gentry Sayad表示，“现在，让我们拭目以待真的会发生什么。”(完)