（更正）焦点：冬季风暴侵袭美国东海岸 能源基础设施面临重大考验

（更正：因译文有误，第三段改为“焦化装置”，非“焦煤装置”。倒数第二段改为“10亿立方英尺”，非“10亿立方英”。）

资料图片：2014年3月，美国费城， 凯雷集团旗下的一座炼厂。REUTERS/David M. Parrott

路透纽约1月3日 - 随着一场强烈的冬季风暴侵袭大西洋海岸，可能导致供电中断、炼厂关闭和取暖价格飙升，美国能源行业基础设施面临重大考验。

这场风暴在周三席卷了美国东南部地区，并向新英格兰挺进，给已经影响美国东部很多地区的创纪录寒冷天气带来降雪、冻雨和强风。据民间气象预测机构AccuWeather称，整个周末期间气温料将继续下降。

据消息人士周三告诉路透，影响美国大部分地区的寒冷天气已导致Phillips 66 (PSX.N)关闭其位于伊利诺Wood River炼厂的一个原油和焦化装置。

由于取暖需求接近纪录高位，美国东北部取暖油和天然气价格已处于几年来的最高水准。

极端寒冷的气候引发各界担忧其所带来的严重影响，可能导致取暖油短缺，主因新英格兰及中大西洋地区的取暖油等馏分油库存处于2015年以来的同期最低水平。一些载有柴油和取暖油的油轮从欧洲前往美国，以化解供应疑虑。

美国海岸警卫队在波士顿、纽约港及费城等主要港口均部署破冰船，协助维持贸易运输顺畅，但时间料将因此遭到耽搁。

汽油期货及柴油期货连袂攀升至五年同期高位上方，进而将指标炼油价差推升至五年同期高点。

“我认为我们会见到重大的冲击及价格反应，但我不认为这波冲击及价格反应会像飓风哈维一样持续很长一段时间，”顾问公司Turner, Mason & Co的执行副总John Auers表示。

美国东部沿岸的炼油商正准备迎战未来几天的困难。根据炼厂消息人士，到目前为止东岸五家炼厂正在处理管道结冰和其他问题，不过尚未遭遇较重大的运行中断。

“有多处结冻，但还没有损失任何装置。这个周末情况会很糟。”Monroe Energy位于费城外炼厂的消息人士说。该炼厂日炼18.5万桶。

Monroe Energy未立即回应置评请求。

虽然多数炼厂，尤其是地处北方气候型态的炼厂，其设计都可适应冬季运作，但近年来天气情况越来越极端，考验了这些炼厂的耐受能力。2015年时，美国东岸逾三分之一产能曾遭遇故障而意外关闭。

一名消息人士周三告诉路透，由于天气情况严峻，Philadelphia Energy Solutions推迟了费城炼厂Girard Point区块一加氢装置及一苯装置停机的计划。

该消息人士称，Phillips 66目前尚无重启其伊利诺斯工厂这些设备的时间表。

由于天气寒冷，本周美国天然气需求料将依旧接近纪录高位。天然气是美国东北地区住宅及商业取暖的主要燃料，同时也被发电厂广泛使用。

根据汤森路透分析师，周一元旦节当天，美国本土48个州的天然气耗费总量达到1,419亿立方英尺/天的峰值，全周料将维持在该水平附近。

10亿立方英尺/日的天然气足够为大约500万户美国家庭提供燃料。

上周，新英格兰的天然气价格跳涨至53.50美元/百万英热单位(BTU)，创下2014年1月以来的最高。2017年新英格兰的天然气均价为3.80美元/百万英热单位。(完)