焦点：软银及德国电讯谈判陷僵局 Sprint与T-Mobile合并进度停滞

路透10月31日 - 知情人士周一对路透说，软银(9984.T)和德国电讯(DTEGn.DE)针对合并Sprint Corp (S.N)与T-Mobile US Inc (TMUS.O)的谈判陷入僵局，因双方对于彼此应该在合并后的新实体持有多少股权有歧见。

资料图片：2016年6月30日，东京，软银总部的企业标识。REUTERS/Toru Hanai

消息人士说，软银周五的董事会会议中，有几位董事对于在任何协议中放弃Sprint控股权表达了质疑。这宗合并美国两家无线运营商的谈判今年夏季稍早就已展开，但进度走走停停。

根据路透上月率先报导的初步协议条款，软银和其他Sprint股东将获得接近40%或者略多于40%的新公司股权。

德国电讯拥有T-Mobile控股权。谈判进度停滞可能破坏Sprint和T-Mobile合而为一的计划。两者若能合并，将成为拥有逾1.30亿美国订户的一大运营商，仅次于威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)和美国电话电报公司(AT&T) (T.N)。

这还可能损及软银社长孙正义在达成交易方面的信誉；孙正义已为软银愿景基金(SoftBank Vision Fund)投资科技企业筹得近1,000亿美元资金，并借助可靠交易对家的个人形象来达成交易。

若谈判破裂，这将是Sprint与T-Mobile的合并努力遭遇第二次失败。2014年时，这两家公司已接近宣布合并，但在最后关头因监管问题而取消。

**研究可选方案**

行业观察人士长期以来一直预期Sprint和T-Mobile会再次尝试合并，尤其是与美国政府无线波段拍卖有关的平静期在4月结束，使电信业者得以洽商并购事宜。

但对并购谈判的限制消除后，短期内并没有任何交易宣布达成，而Sprint和T-Mobile均表示对研究其它选项持开放态度。7月时，一名消息人士告诉路透，软银考虑出价收购特许通讯(CHTR.O)，欲将其与Sprint合并。

Sprint目前正在施行一项扭亏计划，希望通过削减成本强化资产负债表。但行业分析师担心，公司总负债高达380亿美元，财务选项所剩无几。在执行长Marcelo Claure的带领下，公司客户群扩大，但增长是靠大幅折扣推动。

在日经首先报导了软银对交易有疑虑后，周一Sprint股价一度大跌13%，最后收盘下跌9.3%。T-Mobile股价收挫5.4%。

日经还报导称，软银将通知德国电讯取消合并磋商，但消息人士并未向路透确认此事。

Sprint、T-Mobile、德国电讯和软银未予置评。

**尽职调查基本完成**

消息人士对路透称，截至上周T-Mobile和Sprint的尽职调查已基本完成，关注焦点已经转向为合并后的公司制定商业计划和整合策略。

尽管如此，仍不清楚美国监管机构是否会批准两家运营商的合并交易。

分析师预计美国无线通信行业的整合将缓解市场定价压力，有望令美国电话电报公司和威瑞森通讯受益。这两家公司的市场份额被规模较小的竞争对手抢走。有线电视公司康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)和特许通讯(Charter Communications) (CHTR.O)也借助威瑞森通讯的频谱进入无线服务市场。

卫星电视服务商Dish Network Corp(DISH.O)收盘涨4%。因其持有频谱资源，该公司被普遍看做是T-Mobile或Sprint的潜在合作伙伴。(完)