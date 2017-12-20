焦点：索尼传感器事业成救命丹 公司力图扩大其应用领域

路透东京12月20日 - 日本电子业巨擘索尼(6758.T)今年料将公布史上最高的获利，主要拜影像传感器(感应元件)销售强劲之赐；多年来索尼在消费电子领域节节败退，在竞争趋于激烈之际，该公司希望将传感器技术用于机器人及自动驾驶汽车领域。

资料图片：2016年3月，东京，索尼总部悬挂的公司旗和日本国旗。REUTERS/Thomas Peter

这样的成绩标志着索尼的大翻身，该集团曾经以Walkman随身听引领消费电子业风骚，然而如今在影像传感器及游戏等领域找到新的发展重心。

索尼预估3月止的年度营业利润将较上年度成长超过一倍，至6,300亿日圆(56亿美元)，并预期以影像传感器为主力的芯片事业将成为公司最大的成长动能来源。

多位高管表示，影像传感器的技术突破，以及该公司的思维出现天翻地覆的转变，是获致成功的原因。技术突破后的传感器可以捕捉更多光线，以创造出更为鲜明的影像，这恰好赶上消费者对于更高级智能手机及相机需求大增、用于在社群网路分享照片的时机。

这个技术突破包括重新配置感应器布局，称为背面照明。这让索尼占据了影像传感器市场的近半壁江山。

“我们知道如果做和竞争对手一样的事情，我们就无法胜出，”索尼芯片业务技术负责人Teruo Hirayama表示。他回忆称现在被广泛使用的这项技术最初曾受到质疑。

日立(6501.T)、NEC(6701.T)和富士通(6702.T)等日资公司曾长期占据主流芯片市场直到1980年代末，现在他们的业务已经让三星电子(005930.KS)等竞争对手侵蚀。

索尼的成功“实际上是很早以前决定将重点放在半导体领域内这块细分市场的结果，”投资管理公司Indus Capital执行董事Andrew Daniels表示。他不愿透露他的基金是否持有索尼股票。

**局外人**

传感器业务也因属于公司的“局外人”而受益。通过将产品销售给索尼之外的企业，该业务未受到索尼智能手机和其它消费电子产品销售下降的牵连。

比如，传感器最先销售给了全日空控股(9202.T)，该航空公司使用传感器从驾驶舱向乘客广播信息。

“索尼过去一直执着地认为，它的技术应在集团内部保密，并只用在自己的产品中，”早稻田大学商学院教授Atsushi Osanai说道。“向公司外部销售零部件并不符合索尼的传统商业模式。”

传感器业务还受到索尼社长平井一夫发起的公司改组的提振，平井一夫要求每个业务部门都更加独立，靠自己实现盈利。

“我们被告知应独立运作，这对我们有极大的帮助，”索尼芯片业务部门负责人清水照士说道，“这要好过仅仅附属于索尼。”

**再创造**

但索尼在传感器领域已经面临日益激烈的竞争，三星和豪威科技(OmniVision Technologies)等对手正加速发展，开发用于机器人和自动驾驶汽车的传感器新技术。

投资者称，索尼仍具有其他对手短时间内无法复制的技术优势。

“索尼一直在努力领先，但有可能在一两年内面临拐点，”东京IHS Markit的高级首席分析师Kun Soo Lee称。

索尼称，目前正在开发可快速测距或检测不可见光的传感器技术，有望用于自动驾驶、工厂自动化和机器人等领域。比如ToF(Time-of-flight)传感器。

“很明显，我们目前很依赖智能手机市场，”芯片业务主管清水照士称，“市场从单镜头相机转向双镜头，对我们是利好。但是鉴于该市场增长率仅有1-2%，这种利好能持续多久呢？”(完)